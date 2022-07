Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O que mais impressiona na história do diálogo entre uma amiba flutuante e um tronco de jangada à deriva que foi o embate sobre o anúncio do futuro aeroporto de Lisboa entre António Costa e Pedro Nuno Santos é a absoluta falta de pensamento dos protagonistas. Dizer isto não é, de modo algum, acusá-los de falta de inteligência. Tudo, pelo menos no que a Costa diz respeito, aponta no sentido contrário. Infelizmente, o que há mais neste mundo é gente esperta – e não uso a palavra em sentido pejorativo – sem pensamento.

