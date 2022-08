Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante muito tempo, tive pena dos políticos. Uma pena genuína e abrangente, da qual excluía, naturalmente, os fanáticos. Não por lhes imaginar vertiginosos sacrifícios pessoais feitos com o olhar exclusivo para o bem público. Eu sabia que muitos andavam naquilo para tratar da vida e pouco mais do que isso, mas mesmo assim… Aguentar um número sem conta de reuniões intermináveis uns com os outros, isto é, com muitas chatíssimas cabeças incapazes de uma só ideia interessante, um sem fim de rasteiras, traições e mentiras, o trabalho de andar de um lado para outro do país, discursando inanidades agramaticais, e, pior, destituídas de qualquer vestígio de pensamento – tudo isso provocava em mim uma comoção piedosa, acompanhada do profundo e egoísta alívio de não ser um deles.

Isso foi antes de – também há muito tempo, devo confessar: estou velho – ter percebido uma verdade básica da qual não me havia, por pura estupidez, dado conta antes: eles gostam daquilo. Gostam mesmo: das reuniões intermináveis, das rasteiras, das traições, das mentiras, dos discursos inanes. Bom, são sem dúvida prazeres como quaisquer outros, em relação aos quais não se podem levantar questões de legitimidade. Por princípio, os prazeres são pessoais e, a não ser que envolvam algum crime, devem ser aceites pela comunidade como perfeitamente permissíveis.

Seja como for, a pena tende a desaparecer num oceano de indiferença – o que é, de resto, a única boa regra a seguir no que respeita aos prazeres alheios que não nos dizem directamente respeito. Há casos, no entanto, em que a reacção pode não se ficar pela útil indiferença que nos protege de gostos distintos dos nossos. São aqueles em que o entendimento lúdico da política é celebrado como uma virtude maior que provaria a superioridade dos que o partilham sobre o comum das gentes. Tenho notado em jornais e televisões um cada vez maior desvelo para com esse tal entendimento lúdico (a palavra, de resto, tornou-se frequente quando se fala disso) da actividade política. Anda-se perto da fascinação e do embevecimento.

Ora, é claro que não há mal nenhum em se gostar do que se faz. Muito pelo contrário. Quem gosta daquilo que faz, tende, regra geral, a fazê-lo melhor do que quem não gosta, como é óbvio. O problema aparece quando esse gosto não é acompanhado por certas qualidades necessárias ao exercício da função. Sá Carneiro, Soares e até, à sua maneira, Cavaco Silva tinham certamente prazer naquilo que faziam. Mas nos três casos esse aspecto lúdico era acompanhado por aquilo que, à falta de melhor, se pode chamar uma visão para o país. Quer dizer: um projecto para Portugal que guiava as suas acções. E o prazer na sua actividade servia esse projecto. A nossa tragédia hoje em dia é que, se olharmos à nossa volta, dificilmente encontramos alguém que possua um tal projecto e encontramos muito facilmente quem muito goste de mostrar que possui um supremo gozo em fazer o que faz.

