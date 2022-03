Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2007 foi iniciado um processo por Correia de Campos, do então governo PS, cujas repercussões desastrosas se podem constatar 15 anos depois: deu-se na altura ao início do encerramento compulsivo de urgências dos centros de saúde () que até levariam à sua demissão um ano depois.

Porém, o mal já estava feito, as (erradas) decisões tomadas e passados 15 anos assistimos às urgências hospitalares completamente entupidas por casos que poderiam perfeitamente ser atendidos nas antigas urgências dos centros de saúde.

O que aprendemos com isto? Não sabe… não mexe!

É urgente inverter este erro colossal de há 15 anos atrás. É urgente dotar os cuidados de saúde primários novamente de capacidade de resposta urgente a “verdes e azuis”. E definitivamente é urgente tornar as urgências hospitalares em centros de referência que apenas recebem doentes provenientes da linha sns24, do CODU ou dos cuidados de saúde primários. É urgente de uma vez por todas criar regras de entrada nas urgências hospitalares!

É ainda urgente dotar ambos os serviços (urgências básicas dos cuidados de saúde primários e urgências gerais hospitalares) de profissionais exclusivos, formados e dedicados só e apenas a esta área, acabando de uma vez por todas com os serviços de “tarefeiros” a recibos verdes.

Estamos em Portugal, onde ainda se escrevem bons planos no papel, mas onde se adulteram completamente as regras da realidade de forma a promover compadrios de alguns e benefícios a tantos outros, corrompendo completamente o plano original, favorecendo uns quantos – é preciso acabar definitivamente com as empresas de prestação de serviços e promover a exclusividade laboral com ordenados competitivos em relação ao privado!

Com apenas estas 3 coisas podemos resolver os problemas das urgências em Portugal:

promoção de políticas de reabertura de serviços de urgência básica a tempo inteiro;

regulamentação do acesso às urgências hospitalares;

dotar as urgências de profissionais dedicados e exclusivos.

É assim tão difícil perceber o básico?

Só não sabe quem não quer…