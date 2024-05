Foi num domingo de agosto de 2021. Eu e a minha família tínhamos chegado ao Algarve no dia anterior. Estávamos a precisar de umas férias após um ano cansativo, com a pandemia de Covid-19 pelo meio. Na 4ª feira seguinte era suposto os meus pais juntarem-se a nós. Íamos partilhar uma casa que tinham alugado, algo que não fazíamos há já alguns anos e do qual tinha saudades.

Nesse domingo de manhã fomos para a praia pela primeira vez. Lembro-me de pararmos no bar de praia para tomar café. Vi uma lista de gins escritos num quadro e imaginei que seria um excelente sítio para parar com o meu pai no final de um dia de praia. Demos um passeio pelo areal, fomos à água e quando me deitei na toalha para me secar senti-me mesmo a descomprimir. Durou pouco tempo. A minha mãe estava a ligar-me.

Nunca mais me vou esquecer daquelas palavras: “Pedro, tenho uma notícia muito triste para te dar…”. O tom de voz parecia controlado, mas dava para perceber que alguma coisa de grave se tinha passado com alguém próximo. Preparei-me para o embate e recordo-me de a minha cabeça ainda ter começado a cenarizar. Mas estava longe de adivinhar: “… O pai morreu” e desatou a chorar de forma desamparada.

É uma notícia que nos esmaga. Tinha estado com eles dois dias antes. De repente, tudo acabou e fica apenas um enorme vazio impossível de preencher…

Depois do choque só quis perceber o que tinha acontecido de tão repentino uma vez que o meu pai estava bem de saúde. Segundo a minha mãe, naquele dia depois de acordar ele sentiu uma indisposição. A minha mãe sentou-o numa cadeira no pátio a apanhar ar e fez-lhe um chá, julgando tratar-se de algum problema digestivo. Mas continuou a sentir-se indisposto, com uma dor abdominal e pediu para se deitar na cama. Ela notou alguma palidez nele e apoiou-o no trajeto até ao quarto. Pelo caminho teve uma primeira perda de consciência. A minha mãe ligou logo para o 112 e ele foi assistido rapidamente pelos bombeiros e pelo INEM. Recuperou a consciência pelo menos uma vez e voltou a perdê-la, mas já não saiu de casa com vida…

Quis ouvir a opinião de um médico nosso amigo, se achava que devíamos pedir uma autópsia. Achou que não. Dada a descrição que fizemos, tudo indicava tratar-se de um ataque cardíaco fulminante. Além disso, dada a idade do meu pai (76 anos) não justificava passarmos por isso. Optámos por não o fazer.

Mais tarde procurei saber mais e falei com os bombeiros que o assistiram. Segundo eles, o coração estava ok e o desfibrilhador não deu indicação para reanimar. A hipótese do ataque cardíaco perdia sentido. Falaram também em algum inchaço na zona abdominal. Contactei o INEM e solicitei os dados que registaram durante a assistência. Quando partilhei a informação novamente com o médico nosso amigo, ele alterou o diagnóstico e foi perentório: o meu pai tinha falecido com um Aneurisma da Aorta Abdominal (AAA). Eu nunca tinha ouvido falar em tal coisa.

Após uma simples pesquisa percebi o seguinte:

É uma deformação da principal artéria do nosso corpo, na zona abdominal, cujo diâmetro vai alargando ao ponto das suas paredes ficarem tão frágeis que podem romper.

Tem maior probabilidade de ocorrer nos homens e não é pequena. Em média, é possível diagnosticar um caso de AAA por cada 42 a 48 homens acima de 65 anos.

O risco aumenta para fumadores ou ex-fumadores ou quando existe historial em familiares diretos.

O que aconteceu ao meu pai é um exemplo de como esta doença é perigosa:

É silenciosa em vida, na medida em que não apresenta sintomas que levem a que se procure um médico.

Em caso de rotura do AAA a probabilidade de sobrevivência é baixa.

É uma doença silenciosa também na morte, pela tendência para se associar um falecimento repentino a um ataque cardíaco, não fazer autópsia e seguir em frente, o que só contribui para que não se fale dela como se fala do AVC, do enfarte ou outras.

Contudo, contrariamente a outras doenças, já existem todas as ferramentas para a combater eficazmente.

É facilmente detetável através de uma ecografia abdominal ou de um eco-doppler aórtico, ambos simples e baratos.

Sempre que for detetada, existe já um protocolo bem estabelecido de vigilância e de decisão sobre quando requer ou não uma intervenção cirúrgica.

A intervenção é normalmente simples e de baixo risco.

A maior dificuldade em evitar uma morte por um AAA está, por isso, no nosso desconhecimento e no facto de não estar instalada uma prática eficaz de rastreio, como já acontece noutras doenças e noutros países. Na maior parte das vezes é detetado por acaso, ao fazer-se um exame com outra finalidade (por exemplo, através de ecografia), quando na realidade se recomenda o rastreio a todos os homens a partir dos 65 anos.

O que aconteceu ao meu pai também serve de exemplo para a falta de rastreio, mesmo quando a situação específica o recomenda. Só posteriormente percebi que anos antes já tinha sido detetado (também por acaso) um AAA no meu tio, irmão dele, tendo chegado a ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Na altura, não aprofundei e pensei que tinha sido uma cirurgia ao coração, talvez por ouvir a referência à aorta. No entanto, contrariamente ao que estabelecem as boas práticas, não foi recomendado por nenhum dos médicos com quem o meu tio contactou um rastreio aos familiares em primeiro grau, para os quais a probabilidade de diagnóstico pode aumentar quase dez vezes e nos quais se incluiria o meu pai.

Por isso, caso se aplique o critério da idade, siga a sugestão e ofereça a si próprio, ao seu pai, marido, familiar ou amigo um rastreio ao AAA. Em caso de diagnóstico positivo, não espere, procure imediatamente um especialista e avise os familiares em primeiro grau para que se aconselhem com os seus médicos e realizem também o rastreio.

Pedro Fernandes é licenciado em Organização e Gestão de Empresas, área onde trabalha. Nos tempos livres procura contribuir para aumentar a sensibilização para o Aneurisma da Aorta Abdominal.

