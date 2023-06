Esta semana foi muito educativa. As pessoas que seguem as notícias tiveram a oportunidade de refletir sobre o facto de, apesar de todos os problemas e dificuldades, sermos um país com imensa sorte. Alguns já se terão esquecido, mas, há não muito tempo, Portugal era a enorme e deprimente coutada de Zeinal Bava, Isabel dos Santos, Ricardo Salgado e, claro, como não poderia deixar de ser, José Sócrates.

Nas páginas da secção de Economia dos jornais, os amigos, aliados e protegidos de Zeinal Bava referiam-se a ele, sem medo do exagero ou do ridículo, como “um dos melhores financeiros do mundo”, descrevendo-o, com abundância de generosidade, como “ambicioso, pragmático, imparável”. Para mostrar à nação que se tratava de um ser humano “frugal e informal”, partilhavam o detalhe comovente de que os almoços de trabalho na Portugal Telecom eram “à base de sushi e refrescos” (isto numa altura em que o sushi era o símbolo de status preferido dos exibicionistas e dos wannabes). Tentando parecer jovem, o enérgico líder da PT colocava o seu “homework” (sim, a expressão que Bava usava era essa) numa mochila informal e não numa pasta antiquada. “Nunca conheci um gestor como o Zeinal Bava”, diziam os iludidos — e nós, como perceberíamos pouco depois, também não.

Há dias, Zeinal Bava reapareceu nos jornais, mas agora nas páginas da secção de Justiça: foi condenado no Brasil a pagar uma multa de mais de 30 milhões de euros e está absolutamente proibido de gerir empresas no país durante os próximos dez anos.

