1 Esta frase de Churchill descreve na perfeitamente o que se vivencia na Europa e nossa resolução. Contra aqueles que defendem ideias totalitárias só há uma posição: uma reafirmação inequívoca dos princípios democrático. Não é suficiente dizer. Também é preciso agir. A Democracia e a Liberdade têm custos.

Adicionalmente, ao evocar Churchill e o contexto que originou a expressão de tais palavras, somos recordados para o que está hoje em causa. Na altura, a escolha oscilou entre defender ou comprometer os nossos princípios. Na altura, apesar de todos os avisos, a ameaça nazi foi ignorada.

Chamberlain não estava disposto a prescindir da sua política de apaziguamento. Tanto, que mesmo após o Anschluss, chegou ao ponto de sancionar o desejo de Hitler sobre os Sudetas, uma região da Checoslováquia (1938). Só depois da intensa pressão diplomática do governo britânico (e francês), é que Edvard Beneš, o Presidente da Checoslováquia, concordou com as exigências de autonomia dos Sudetas. Ainda nesse ano, a Conferência de Munique, que Chamberlain classificou como o momento de “paz para o nosso tempo”, entregou à Alemanha os distritos dos Sudetas. Este foi o primeiro sinal de uma verdadeira concessão e já sabemos o que aconteceu em seguida.

As tácticas de Hitler eram simples. Através de apoiantes locais, preferencialmente com ligações étnicas e politicamente organizados, actos de subversão eram executados com o objectivo de provocar justificação para uma intervenção militar alemã. Quem foi o homem de confiança de Hitler nos Sudetas? Konrad Henlein.

A História é o maior dos Professores. É fundamental aprender as suas lições. Como tal, é imprescindível recordar que mesmo depois de todos estes acontecimentos, havia quem, nos corredores do poder britânico, defendesse um acordo de paz com Hitler. Imaginem como teria sido a história se tal tivesse acontecido?

Para um melhor entendimento sobre o que estamos a reflectir, também não podemos desconsiderar as consequências do Protocolo Secreto do Pacto Molotov–Ribbentrop, que definiu as fronteiras das esferas de influência soviética e alemã na Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia.

Nem Estaline, nem os bolcheviques foram capazes de ultrapassar a perda territorial resultante do Tratado de Brest-Litovsk (1918). A ratificação do Tratado foi tudo mesmo pacífica. Durante a discussão tida no Comité Executivo Central, quando Lenine disse aos delgados que para salvar a Revolução Mundial era necessário assinar esta paz vergonhosa e que se demitiria se tal não acontecesse, foi acusado de traição. Ora, Estaline viu no Pacto Molotov-Ribbentrop a oportunidade de recuperar o império perdido de Lenin. Como sabemos, em Yalta ele foi mais longe e a influência soviética atingiu outro nível.

2 O rescaldo da Segunda Guerra Mundial representou o início de um novo quadro internacional. Perante o fracasso da Liga das Nações, os líderes dos países aliados iniciaram um novo processo de negociação internacional que culminou na criação de uma nova organização intergovernamental, a Organização das Nações Unidas (ONU) e com ela uma nova regulamentação para o direito internacional. Exemplos-chave são a Carta da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A Carta da ONU codifica os principais princípios das relações internacionais, desde desde a igualdade soberana dos Estados até a proibição do uso da força nas relações internacionais. Um dos objetivos expressos em seu preâmbulo é “estabelecer as condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes dos tratados e outras fontes do direito internacional possam ser mantidos”, vinculando todos os membros da ONU. A Rússia de Putin não é exceção.

Danielle Young diz que “desde o seu início, qualquer ordem internacional do pós-guerra está sob cerco”. Sim, como vivemos em um mundo de Estados-nações, esta visão é aceitável. As relações internacionais são essencialmente regidas pelo Realismo e pela importância do poder como garantia de segurança. No entanto, é inegável que o presente ambiente internacional é distinto daquele que prevalecia antes da Segunda Guerra Mundial.

Hans Morgenthau, no seu livro de 1948 – Política entre as Nações: A Luta pelo Poder e pela Paz – enumerou os seis princípios do Realismo. Embora tenha enfatizado a importância da dimensão ética da política externa, pouca atenção lhe foi dada pelos decisores políticos. Hoje, infelizmente, dois dos princípios de Morgenthau – o realismo é uma perspectiva consciente do significado moral da acção política; e as aspirações morais de uma única comunidade ou Estado podem não ser universalmente válidas ou partilháveis – estão praticamente esquecidos.

3 Ao longo da história, quantas vezes a língua, a ligação étnica e a “proteção” foram evocadas como argumento para o desrespeitar o direito internacional? Putin e seus apoiantes têm imitado as táticas de Hitler.

As relações entre a Rússia e a Geórgia começaram a piorar após a Revolução da Rosa Georgiana de 2003, que causou a queda de Eduard Shevardnadze e sinalizou uma posição pró-ocidental, visando uma integração europeia e euro-atlântica. Em abril de 2008, as relações entre os dois países atingiram o clímax e, em agosto, a Rússia invadiu a Geórgia. Como foi que Medvedev‎, à data Presidente da Rússia, justificou a decisão? A Rússia queria proteger e ajudar as duas regiões separatistas da Abkhazia e da Ossétia do Sul. Em relação a esta última, Putin também argumentou que a intervenção militar era para proteger os ossetianos de um “genocídio” georgiano. Quem eram os amigos do Kremlin na Abkhazia e na Ossétia do Sul? Sergei Bagapsh e Eduard Kokoyty.

Em 2014, após a perda de influência política do Kremlin devido à Revolução da Dignidade e a consequente deposição de Viktor Yanukovych e do seu governo, a Rússia invadiu a Ucrânia e anexou a Crimeia. Mais uma vez, Putin empregou táticas nazistas. Manifestações pró-russas foram realizadas em Sebastopol, tropas russas mascaradas e sem insígnias ocuparam o Conselho Supremo da Crimeia e Sergey Aksyonov, um apoiante declarado do Kremlin, com a presença de atiradores armados com Kalashnikov e lançadores de foguetes, foi “eleito” primeiro-ministro Ministro da Crimeia.

O que desencadeou a decisão de Putin de invadir a Ucrânia e anexar a Crimeia? Preocupações com a livre expressão do povo da Crimeia. Por isso é que as tropas russas ocuparam a Crimeia. Para garantir liberdade de expressão e de escolha. Curiosamente, enquanto Yanukovych estava no poder, e a Rússia mantinha influência sobre as decisões políticas tomadas em Kyiv, Putin não viu nenhum problema com a liberdade de expressão da Crimeia.

Por fim, qual foi a razão dada por Putin para justificar a invasão da Ucrânia? “Desnazificação”. Curiosamente, o Kremlin não justificou os crimes de guerra cometidos pelas tropas russas, os ataques a civis e, entre outras coisas, o saque e o roubo dos cereais ucranianos.

4 Uma vez mais estamos perante a escolha entre defender ou comprometer nossos valores e princípios. Uma vez mais, os avisos foram ignorados. Todos aqueles, incluindo Henry Kissinger, que dizem que devemos encontrar uma maneira de salvar a face de Putin estão errados.

Continuamos a negligenciar a Doutrina de Karaganov. Continuamos a desconsiderar os conceitos de Dugin. Continuamos a esquecer que, independentemente da época, “império” é a ideia mais duradoura entre as elites russas. Continuamos a ignorar que o regime de Putin é corporativista. Faço esta pergunta. Relativamente à anexação da Crimeia, o que é mais plausível? Um ato de nacionalismo ou um ato de imperialismo russo?

Putin avaliou-nos na Geórgia. Quase nada foi feito. Anexou a Crimeia. Mais uma vez, quase nada foi feito. E invadiu a Ucrânia. Finalmente, estamos a reagir. Mas se a nossa posição enfraquecer, Putin fará o que quiser e onde quiser. No que diz respeito à Europa, o que Putin e apoiantes desejam é: a Rússia quer entrar, expulsar os americanos e manter os alemães em baixo. Algo que só a conseguirão com a dissolução da OTAN.

A última coisa que devemos fazer é salvar a cara de Putin. Nem Putin nem sua comitiva são confiáveis. Obviamente, não estou a defender uma invasão da Rússia para derrubar Putin. Essa tarefa cabe inteiramente ao povo russo. O que é essencial é desmascarar as mentiras de Putin, demonstrar que ele é um déspota autocrático e apoiar aqueles que têm a coragem para o enfrentar através de procedimentos democráticos (eleições).

A mais recente chantagem russa é a ameaça da guerra nuclear. Ou me dão o que eu quero, ou então. Não podemos ceder. Nada nos garante que Putin irá parar. Aliás, o seu comportamento indica que o que certamente acontecerá são mais abusos e cobranças. Se Putin iniciar uma guerra nuclear, não serão apenas nossos filhos que morrerão. As perdas serão globais.

As circunstâncias podem revelar as capacidades das pessoas, mas são as escolhas que evidenciam o carácter. Tanto Putin quanto Zelensky revelam quem são. Nós também o devemos fazer. Como tal, devemos ser dignos daqueles que deram sua última medida de devoção por nós. Devemos mostrar a mesma inabalável resolução e fazer o que é certo.

Só assim honraremos devidamente aqueles que nos permitiram ser o que somos – Churchill, de Gaulle, Roosevelt, Pierlot, Dupong, Adenauer, Monnet, Schuman, Spaak, entre muitos outros.

Membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal