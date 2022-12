O artigo de hoje – exceptuando, é claro, o post scriptum – é um pouco uma revisitação de alguns dos aspectos que mais me ocuparam o espírito desde a invasão russa da Ucrânia, e isso logo desde um artigo publicado a 24 de Fevereiro, dia do início da invasão, mas obviamente escrito ainda a 23. Os tópicos são organizados de forma contínua a partir do fio condutor da ideia de má-fé. Eles têm menos a ver com os desenvolvimentos da guerra do que com a recepção, caseira e não só, dos argumentos dos dois lados. Mais precisamente, interessou-me, desde o princípio, perceber o tipo de argumentação daqueles que, de modo diverso mas convergente, exprimiram simpatia pela posição de Putin e manifestaram desprezo pela de Zelensky e dos ucranianos.

2022 foi o ano da guerra, uma guerra de conquista, à antiga, em plena Europa. Houve agressor e um agredido, um invasor e um invadido. O invasor foi brutal, não hesitando perante nenhuma selvajaria nem nenhum massacre, tratando o invadido como uma raça inferior que devia, se necessário, exterminar. O invadido foi heróico, conseguindo resistir a uma força muito superior e infligindo-lhe, no plano militar, várias derrotas importantes. De um lado, a barbárie; do outro, o desejo da civilização. De um lado, a Rússia; do outro, a Ucrânia. De um lado, Putin; do outro, Zelensky. Isto é o óbvio, aquilo que é manifesto, patente, tanto à consciência comum como àqueles que têm por obrigação pensar. Está perante os nossos olhos, salta aos olhos – fura os olhos, como dizem os franceses.

Esta evidência merece ser repetida as vezes que for preciso. E são muitas, porque, ao longo deste ano, ouvimos vozes que militantemente a negam, que se declaram por ela insatisfeitos. Tecnicamente, esta recusa da evidência é um traço próprio da má-fé, tal como Sartre a analisou. O homem da má-fé, com efeito, redefine a verdade como “evidência não-persuasiva”: “A má-fé captura evidências, mas encontra-se antecipadamente resignada a não ser preenchida por essas evidências, a não ser persuadida e transformada em boa-fé”.

É muito instrutivo ver o processo através do qual a má-fé se manifesta neste caso concreto, os meios através ela não se deixa persuadir pela evidência. O primeiro, e o mais decisivo, é a inversão da relação entre agressor e agredido. Assim, contrariamente às aparências, não foi a Rússia que agrediu a Ucrânia. Foi a Ucrânia, joguete dos Estados Unidos, da NATO, do Reino Unido e da União Europeia (ela própria um joguete dos Estados Unidos), que, provocando a Rússia, a obrigou a reagir, defensivamente, à provocação ucraniana. É como se se dissesse que fora Abel a matar Caim e não o inverso. O fundamento desta inversão repousa, como é bom de ver, naquilo que se poderia chamar o princípio da causalidade única. Há um único agente verdadeiro neste nosso mundo: os EUA, que contam com várias correias de transmissão. Tudo o resto é resistência a essa causalidade única, e esse estatuto garante uma inocência primordial. Num sentido profundo, Putin não pode ser acusado de invadir a Ucrânia, a sua atitude foi puramente reactiva.

