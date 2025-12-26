Salgueiro Maia deve andar às voltas do túmulo. Quando o ainda jovem Capitão, na madrugada de 25 de abril de 74, elencou as modalidades de Estado e exclamou que, naquela noite solene, se findaria com o estado a que chegámos, desconhecia tudo quanto viria daí para a frente.

Já nos encontramos familiarizados com as portugalidades que surgem no nosso quotidiano, seja um deputado que, alegadamente, furta malas no aeroporto ou uma líder partidária que procura numa missão humanitária o mediatismo que as suas políticas não atingem.

Que não sucedem somente na política, também vão aparecendo naqueles que invocam o acne para tentarem vencer causas judiciais ou nos que, com a maior das tranquilidades e um escadote, se evadem dum estabelecimento prisional.

Entre muitas outras situações que serviriam para exemplificar o tipo de situações que parecem acontecer somente no nosso país. A maioria motivo de chacota, outras apenas de descrédito, mas a que se apresenta na ordem do dia supera tudo o que é razoável e traz-nos para um superior patamar de preocupação.

Conforme se mostra amplamente difundido, Paulo Abreu dos Santos, é suspeito de integrar mais de uma dezena de grupos de partilha de pornografia infantil na Internet. Independentemente do autor, este é, muito provavelmente, dos mais hediondos crimes que conhecemos.

A situação agrava-se quando percebemos que o visado foi – e, se os resultados eleitorais fossem outros, provavelmente ainda hoje seria – adjunto da ex-ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.

Não se pretende, de todo, trazer à baila a antiga ministra que se deve encontrar tão surpreendida quanto o resto do país. Contundo, da mesma forma que o Partido Socialista fustiga Ventura e a bancada do Chega pelos delitos dos seus elementos, deve agora apurar no seio do Partido responsabilidade pela escolha e nomeação do sujeito.

Isto numa perspetiva partidária, uma vez que o mais preocupante – além dos alegados crimes – é a utilização de equipamento do Ministério da Justiça para o efeito.

Segundo o que se vem apurando, foi o IP do computador que Paulo Abreu dos Santos – é importante reter o nome – usava no Ministério que deu o alerta de partilha de conteúdo sexual com menores às autoridades norte-americanas.

Não bastante estar indiciado de dois crimes de abuso sexual de crianças, 572 de pornografia de menores, o referido Adjunto também instalava câmaras ocultas em balneários e casas de banho para gravar atos sexuais à revelia dos demais envolvidos.

Não há dúvidas que Portugal já foi alvo de escândalos com maiores repercussões internacionais, no entanto, este, pela natureza dos alegados crimes e pela estreita conexão ao Ministério na disponibilização dos meios para a prática dos mesmos, é aquele que mais nos deve envergonhar.

Se há cinco décadas não estávamos contentes com o estado a que chegáramos, hoje, num Estado que indiretamente se relaciona com o crime de partilha de conteúdo sexual com menores, não nos encontramos melhor.

Não é de agora que paira na ordem pública a urgência em pensar e reformar a Justiça, quando tal momento chegar, talvez exista espaço e tempo para pensarmos a que atribuímos influência e poder decisório na nossa Justiça.