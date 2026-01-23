Os dados das urnas consulares no Brasil acabam de revelar um terramoto político que Lisboa ainda não compreendeu totalmente. A vitória expressiva de André Ventura no Brasil (com quase 49% dos votos) esconde uma transferência de eleitorado que deveria fazer soar os alarmes tanto no Largo do Rato como na Brasília lulista.

Ao dissecarmos os números por região, encontramos um padrão inverso ao da lógica tradicional: André Ventura teve as suas vitórias mais esmagadoras precisamente nos bastiões históricos da esquerda brasileira, enquanto encontrou resistência no estado mais conservador do país.

A Conquista do Nordeste

Cidades como Fortaleza e Belém do Pará, capitais do Norte e Nordeste historicamente associadas ao voto no PT e à esquerda, deram a Ventura vitórias de 56% e 60%, respetivamente.

O que isto nos diz é poderoso: o eleitorado popular, muitas vezes dependente do Estado e desiludido com as promessas não cumpridas do socialismo, não migrou para a direita moderada (PSD). Migrou diretamente para o Chega. André Ventura conseguiu furar a bolha ideológica e falar com o “povo” que a esquerda dizia representar. É o fenómeno do “voto de revolta” a substituir o “voto de classe”.

O “Texas Brasileiro” e o Conservadorismo Clássico

Por outro lado, no Rio Grande do Sul — o nosso “Texas”, estado do agronegócio e berço do conservadorismo clássico —, o cenário foi distinto. Aqui, onde a direita é estrutural e cultural, Ventura não venceu, ficando pelos 25%. O eleitor gaúcho, fiel às suas raízes, preferiu dividir-se entre a iniciativa liberal de Cotrim e a social-democracia de Marques Mendes.

Isto não é uma rejeição da direita, mas sim uma afirmação de identidade. O Rio Grande do Sul manteve-se fiel ao conservadorismo institucional, imune aos ventos de mudança que varreram o resto do país.

O Reflexo para o Futuro

Este cenário brasileiro é um espelho para Portugal e um aviso para o Brasil. A votação maciça em Ventura nos redutos de esquerda mostra que o Chega deixou de ser um fenómeno de “nichos” para se tornar no refúgio dos descontentes transversais. Se a esquerda portuguesa (e brasileira) continuar a ignorar as preocupações reais das pessoas comuns — segurança, corrupção e economia —, continuará a ver o seu eleitorado migrar diretamente para a direita populista.

O Brasil desenhou hoje o mapa do futuro: um conservadorismo clássico que resiste no Sul, e uma nova direita popular que avança sobre o terreno que a esquerda julgava ser seu por direito divino.