A nomeação secreta do novo secretário-geral do Partido Comunista Português é mais um elemento pouco propício à profunda mudança política de que o país careceria a fim de sair do declínio em que caiu, nos últimos anos, com a chegada ao poder da esquerda partidária promovida pelo inédito golpe parlamentar de 2014-15. Recordo os passos dados desde então. Há sete anos, o PS conseguiu arrebanhar os deputados então eleitos pelo PCP e pelo «Bloco de Esquerda» a fim de constituírem uma lamentável «geringonça» sem ter havido resistência suficiente do presidente da República Cavaco Silva nem da aliança vencedora do PSD+CDS, assim como o habitual silêncio da opinião pública.

Entretanto, a partir do começo de 2020, o governo socialista foi surpreendido pelo Covid-19 e, desde então, não cessou de sofrer a crítica da ala esquerda da «geringonça» contra as múltiplas consequências sócio-económicas da pandemia. A partir de determinada altura, com as vacinas gratuitas e, depois, a mirabolante promessa de apoios bilionários da UE – o tal «Plano de Recuperação e Resiliência» –, a liderança do PS ter-se-á convencido que podia conquistar a maioria parlamentar, tendo o leader do PS dissolvido a Assembleia da República com a conivência do PR alcançando em 2022 uma diminuta «maioria absoluta» com menos de 50% dos votos.

Por último, com a continuação da guerra da Rússia contra a Ucrânia desencadeada há quase um ano, a economia mundial entrou num violento processo inflacionário que veio ligar-se aos pesados custos da pandemia, desvalorizando desse modo os recursos da população mundial como não sucedia há décadas. Entretanto, surgiu pelo mundo fora um surto de «novo comunismo» em favor da Rússia pós-soviética perante a extraordinária resistência da Ucrânia sustentada pela NATO.

