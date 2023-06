Quem percebeu bem a cabeça de António Costa foi Edgar Allen Poe. Em 1842, escreveu um pequeno conto com o título “A Máscara da Morte Vermelha” que narrava a história de um nobre que tomou uma medida radical para se proteger de uma praga que estava a dizimar a população: o Príncipe Próspero juntou mil cortesãos amigos no seu castelo fortificado, armazenou mantimentos para vários meses e mandou encerrar todas as entradas, fechando-se numa “profunda reclusão”. No exterior, havia morte, sofrimento e pobreza; no interior, havia festa, segurança e abundância. Claro que, no conto de Allen Poe, o nobre não acabou bem — mas isso não é o mais importante. Durante muito tempo, o Príncipe Próspero, que era “feliz, destemido e sagaz”, sentiu-se protegido no seu castelo.

O castelo de António Costa é bem mais pequeno — só precisa de espaço para ele e para os outros 59 membros do seu governo de maioria absoluta. É nesse castelo metafórico que o primeiro-ministro se refugia sempre que surge um caso, um casinho ou uma polémica, recusando-se a prestar contas, ou pelo menos a dar explicações, seja a quem for.

Depois de o Observador revelar há uma semana que António Costa fez um desvio numa deslocação oficial para ir a Budapeste assistir a um jogo de futebol ao lado de Viktor Orbán, o primeiro-ministro fechou-se na sua “profunda reclusão” e manteve um longo e pesado silêncio. Tão pesado e tão longo que o Presidente da República, que como se sabe tem horror à mudez, sentiu-se obrigado a falar por duas vezes aos jornalistas para justificar aquilo que não lhe dizia respeito e que, claramente, não conhecia.

