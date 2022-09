Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não faço a menor ideia se os membros do governo da Nigéria têm sentido de humor mas se for esse o caso certamente que um sorriso lhes deve ter aflorado nos lábios quando esta semana reuniram, em Abuja, na Nigéria, com o nosso secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba.

Afinal durante anos e anos chamámos cartas da Nigéria a um esquema de burla em que alguém através de carta, fax ou mail declarava ter uma fortuna que pretendia retirar da Nigéria. Escusado será dizer que para tal propósito o dito milionário que frequentemente se auto-intitulava príncipe precisava da ajuda do destinatário das suas mensagens e que dessa ajuda fazia parte a transferência de determinadas verbas para a conta do nobre benfeitor. O resto é fácil de adivinhar: transferidos os montantes que iriam vá lá saber-se porquê ajudar o príncipe nigeriano a aceder à sua fabulosa fortuna este desaparecia para sempre. Obviamente que não havia ninguém que não condenasse a ingenuidade e a ignorância para não dizer estupidez de todos aqueles que se deixavam enganar pelo esquema das cartas da Nigéria.

Ora como em Ajuba os interlocutores de João Galamba saberiam caso tivessem visionado a entrevista que o secretário de Estado do Ambiente e da Energia deu à CNN dias antes de viajar para a Nigéria, o discurso do governo português sobre o controlo dos custos da energia está ao nível das cartas do príncipe da Nigéria que prometia uma fortuna a quem lhe adiantasse uns trocos.

Para perceber o que levou Galamba a partir com tal presteza para a Nigéria há que recordar que os executivos de António Costa têm criado sucessivos programas de apoio cujo sucesso político reside precisamente no seu fracasso na realidade. O Governo tem contado com a inércia dos portugueses para que aqueles anúncios não passem disso mesmo, anúncios. Ora é o registo que é uma complicação (IVAucher), as condições que nunca estão reunidas (apoio aos inquilinos durante a pandemia) ou as condições que não têm interesse (tarifa social de internet).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.