Foi precisamente no dia 11 de Fevereiro de 2013, dia mundial do doente e aniversário da primeira aparição mariana em Lourdes, que o então Papa Bento XVI surpreendeu a Igreja católica e o mundo com o anúncio da sua renúncia ao pontificado romano, por razões de saúde. Era a primeira vez que, na modernidade, tal acontecia. São Paulo VI tinha admitido essa possibilidade que, contudo, não chegou a concretizar. Também nos anos finais do longo pontificado de São João Paulo II se pôs essa hipótese, embora o Papa polaco nunca a tenha admitido, por entender que era sua missão cumprir, até ao fim da sua vida terrena, a função para a qual tinha sido chamado.

Quando um sucessor de Pedro renuncia ao cargo, a sua demissão não carece de aprovação por nenhum órgão eclesial, mas deve ser consciente e livre, como foi a de Bento XVI. A partir da data em que se torna efectiva essa decisão soberana do pontífice romano, declara-se a sede vacante e a Igreja inicia os procedimentos previstos para a eleição de um sucessor. Foi, com efeito, o que aconteceu há dez anos: Joseph Ratzinger, já na inédita qualidade de Papa emérito, deixou o Vaticano e instalou-se provisoriamente em Castel Gandolfo, a residência de verão dos bispos de Roma.

A votação dos cardeais presentes no conclave decide a eleição do Santo Padre, que deve ser aceite pelo próprio. A primeira decisão do eleito é a escolha do seu novo nome. Por deferência com São Pedro, nenhum seu sucessor adoptou este nome. Era tradição que o romano pontífice se chamasse com apenas um vocábulo, seguido do número que lhe correspondesse na ordem dos seus antecessores homónimos. Contudo, o sucessor de Paulo VI, querendo honrar em simultâneo a memória deste seu predecessor e a de João XXIII, optou por um nome composto: João Paulo. Como o seu pontificado foi brevíssimo – apenas um mês! – o seguinte Papa, Karol Wojtyla, optou por dar-lhe continuidade, assumindo o mesmo nome, de que foi o segundo na sequência dos Papas.

Depois de aceite a eleição, os votos são queimados com uma substância que branqueia o respectivo fumo: a ‘fumata bianca’ é o sinal tradicional da eleição de um novo vigário de Cristo! Como por vezes os sinais de fumo – anacronismo que parece evocar os longínquos peles-vermelhas! – não são muito explícitos, está agora previsto que, ao mesmo tempo que a chaminé da Capela Sistina expele o fumo branco, repiquem os sinos da vizinha Basílica de São Pedro. A partir desse momento, a urbe (Roma) e o orbe (o mundo) ficam a saber que “habemus Papam”, isto é, temos Papa! É sempre um momento de grande alegria para todos os católicos, mesmo desconhecendo a sua identidade!

