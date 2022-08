Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é por acaso que o primeiro-ministro se tem mantido calado e, quando foi forçado a falar há dias, refugiou-se no vago quando não negou a evidência. Fê-lo concretamente a propósito dos sucessivos incêndios desencadeados há mais de um mês sem parar, até à semana inteira em que arderam dezenas de milhar de hectares do precioso Parque Natural da Serra da Estrela e seus arredores nos últimos anos. Só então António Costa foi obrigado a dizer qualquer coisa a propósito dessa tragédia mas não hesitou em sacudir a água do capote, como se não se tratasse de nova tragédia ecológica a seguir aos trágicos incêndios de 2018, sem nada ter sido feito desde então! Não é por acaso que Portugal detém o «record» europeu dos incêndios florestais.

Mas não ficamos por aqui, lamentavelmente. Longe disso. Após o golpe parlamentar de 2015 em que Costa se juntou ao PCP e ao BE a fim de arrebatar a maioria parlamentar à aliança PSD-CDS, a qual ganhara as eleições depois de ter sido forçado gerir a bancarrota causada pelo mesmo Sócrates que continua sem ter sido julgado e, presumivelmente, assim continuará… Desde que tomou o poder, o PS não fez mais do que dar força à extrema-esquerda no chamado «plano cultural», ou seja, as «guerras dos sexos e das raças» actualmente em curso, enquanto ia gerindo a dívida deixada pelo próprio PS, criando empregos no funcionalismo público e distribuindo subsídios ocasionais a um exército sempre crescente de pobreza… Tudo exclusivamente com o olho na popularidade eleitoral.

A seguir, sem culpa do PS, veio a pandemia que nos entreteve politicamente fechando-nos em casa e, apesar da propaganda das vacinas, que entretanto os países desenvolvidos inventaram e a UE nos deu de borla. Na prática, a verdade é que, sob o secretismo do Ministério da Saúde, a Covid-19 ora matou os idosos refugiados em lares de duvidosa garantia, ora criou rapidamente uma «mortalidade excessiva».

Esta é comum de resto a todos os países atingidos pela pandemia, mas em Portugal tem sido deliberadamente ocultada pelo ministério da Saúde enquanto o número de óbitos continua a reduzir a população. Entretanto, o PS não perdeu a ocasião para diminuir a idade da reforma quando as próximas gerações serão cada vez em menor número, sem que se saiba quem trabalhará no futuro de forma a continuar a pagar as reformas aos idosos sobreviventes e a dívida criada pelo PS.

