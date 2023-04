Um deputado pode ter uma arma de fogo nas instalações da Assembleia da República (AR)? Aparentemente pode, de acordo com o Estatuto do Deputado (ED) que lhe dá esse direito nos termos do regime jurídico das armas e munições. Uma deputada, ou um deputado, pode fazer topless no plenário, como o fez Cicciolina na galeria da AR em 1987? Aparentemente não pois isso viola um dos seus deveres (ED) que é o de respeitar a dignidade da Assembleia da República e dos seus colegas deputados. Vem isto, claro, a propósito do comportamento dos deputados do Chega aquando da visita de Lula da Silva à Assembleia da República. Esta visita, antecipando-se aquele tipo de comportamentos de deputados, com cartazes como se estivessem numa manifestação, não deveria ter acontecido naquele dia. Iria ensombrar, como ensombrou, aquilo que deveria e merecia ser um dia bonito: o dos festejos do 25 de Abril. Porém, qualquer que fosse o dia, a ausência de respeito por um chefe de estado estrangeiro nosso convidado iria verificar-se.

A Assembleia da República é o lugar simbólico por excelência da democracia portuguesa e por isso este incidente é relevante e merece ser discutido. Parece-me evidente que o Estatuto do Deputado deve ser alterado. Não apenas por não fazer sentido que um deputado possa ter a possibilidade de porte de arma, como há cem anos. Na altura da 1ª República em que os anarquistas radicais pululavam e se eliminavam adversários políticos a tiro, talvez se justificasse. Hoje não. Em contrapartida, e visto que há já deputados que não percebem o que é a dignidade da Assembleia da República é preciso densificar esse conceito, quer aqui quer no código de conduta.

Curiosamente tem sido dominante, entre políticos e comentadores, uma teoria sobre a melhor forma de lidar com os desmandos do Chega, que é a de evitar a vitimização deste partido. É nessa linha que estão os que agora criticam Augusto Santos Silva de dizer que não se faz acompanhar dos deputados do Chega em visitas suas a países e personalidades estrangeiras com responsabilidades de Estado. Esta posição tem duas fraquezas essenciais. Primeira, é considerar que o aumento da votação deste partido tem algo a ver com a hipotética vitimização de que é alvo. Não tem, pois como já argumentei noutro artigo, o problema não é o Chega é a incapacidade que PS e PSD têm tido de implementarem reformas para responder aos problemas do país. A segunda é que não percebem o paradoxo da tolerância formulado por Karl Popper: “A tolerância ilimitada deve levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até mesmo aos intolerantes, se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque violento dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles.” Para os que criticam ASS de sancionar modestamente o Chega (é só uma viagem paga ao estrangeiros que passam a não usufruir esses deputados) apetece perguntar: convidaria para um restaurante uma pessoa que sabe que irá cuspir no chão do restaurante?

