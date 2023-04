1 A história recente da TAP, já após privatização e renacionalização, e o comportamento do PS denotam uma das principais fraquezas do deste partido: a incapacidade de lidar com entidades ou pessoas independentes ou autónomas. Quando Pedro Nuno Santos (PNS) escolheu Christine Ourmiéres-Wagener (CO-W) para CEO da TAP fiquei satisfeito. Ainda sou do tempo, há escassas décadas, em que para a TAP, bem como para outras empresas públicas, o tácito bloco central de PS e PSD, de forma alternada ou mesmo combinada, nomeavam comissários políticos para as respetivas administrações. Pagámos, e estamos a pagar, enquanto contribuintes, três bancarrotas que podem ser explicadas em grande parte, pela má gestão do setor empresarial do Estado, pela desorçamentação dos hospitais (entretanto reintegrados nas administrações públicas) e pelos desmandos dos governos da região autónoma da Madeira.

CO-W não será uma gestora de topo na aeronáutica, nem isenta de falhas éticas (como o uso do motorista da TAP para fins familiares demonstra), e cometeu mesmo um erro (com o CFO Gonçalo Pires) ao usar uma figura inexistente no Estatuto do Gestor Público – renúncia – para justificar a indemnização a Alexandra Reis. Porém, não apenas esse erro foi sancionado pela tutela politica, como pode revelar hoje uma coisa que é inegável, conseguiu recuperar a companhia aérea e estava a implementar bem o seu plano de recuperação.

A escolha de CO-W por PNS pareceu-me genuína, mas também, obviamente, para agradar a Bruxelas, que terá dado o seu aval, na presença de exigente plano de recuperação. A fraqueza da tutela política do governo PS é que, se inicialmente percebeu a necessidade de uma gestão autónoma, facilmente passou a condicionar a gestão da companhia. Despedir por “justa causa” a CEO da TAP, logo sem indemnização, com base num parecer da IGF (que é um organismo dependente do Ministro das Finanças) e que, como bem foi lembrado por Manuel Beja (MB) esta semana, é apenas um parecer, foi uma tentativa inábil do governo de sacudir a água do capote.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.