Porque é que há dezassete anos a nossa Constituição não é sujeita a nenhuma revisão? Será que não há nada de especialmente relevante na sociedade portuguesa que exija uma alteração constitucional? Ou será que não tem havido interesse dos principais partidos, PS e PSD, cujo voto favorável é essencial para a sua aprovação? É claramente por falta de interesse, e também porque aqueles que mais podem beneficiar duma revisão constitucional, as gerações futuras, não estão cá para votar muito menos para as solicitar.

O que é certo é que neste longo período só houve uma tentativa séria de revisão a de 2010, por iniciativa do PSD, abortada em 2011 pela dissolução da Assembleia da República. Como a natureza tem horror ao vazio, o Chega tratou de o preencher primeiro na XIV legislatura, tendo ido a jogo apenas a Iniciativa Liberal, e agora na XV com nova proposta, em que vários partidos anunciaram que terão apresentado propostas à última da hora. Como o prazo terminava esta sexta-feira e ontem não constava nenhuma proposta adicional no sítio da AR, só posso concluir que se o prazo foi cumprido, terá sido entre as seis da tarde e a meia-noite. A pressa é certamente má conselheira e foi público o descontentamento de militantes socialistas e sociais-democratas com a forma como, mais uma vez, os deputados, que são quem tem a exclusividade da iniciativa legislativa, terem sido marginalizados neste processo.

