O último dia do ano 2022 foi também o último da vida terrena de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI.

Joseph Ratzinger não gozava de boa fama na imprensa. Talvez por ter sido, durante tantos anos, o prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé, era apresentado como o detestado chefe da ex-Inquisição, o odiado ex-Santo Ofício. O facto de ser cognominado ‘pastor alemão’, ou ‘cardeal-panzer’ ou, pior ainda, ‘rottweiler’, não contribuiu para a sua popularidade. A sua atitude reservada e discreta também não favoreceu a sua imagem pública, até porque poucos conheciam os seus textos.

Embora a sua eleição como sucessor de São João Paulo II, de quem foi um dos principais colaboradores, não tenha sido uma surpresa nos ambientes eclesiais, onde era bem conhecida a sua obra, causou, no entanto, algum desconforto nos meios laicos. A razão desta desconfiança talvez se deva ao facto de, dado o seu apreço pela tradição católica, nomeadamente em questões litúrgicas, estar erradamente conotado com os sectores mais conservadores da Igreja. Pode ser que a sua função de garante da ortodoxia católica, que exerceu durante o longo pontificado do seu antecessor, tenha levado a temer que iria instaurar um governo autoritário da Igreja universal.

Contudo, o seu pontificado, embora relativamente breve, sobretudo se comparado com o anterior, foi suficiente para desfazer esses receios e preconceitos. Até os que, acintosamente, tinham considerado a sua eleição para a cátedra de Pedro como o coroar de uma carreira eclesiástica movida pela ambição, tiveram de reconhecer, aquando da sua renúncia ao pontificado romano, a injustiça dessa caluniosa suspeição. Com esse seu surpreendente gesto, Joseph Ratzinger provou que, ao apresentar-se como “um humilde trabalhador na vinha do Senhor”, logo depois da sua eleição papal, não o fez por falsa modéstia, mas com verdadeira e sincera humildade. Por isso, quando entendeu que já não estava em condições de servir a Igreja como Papa, fez o que não teria feito se estivesse apegado ao poder: renunciou ao pontificado romano, para se entregar a uma vida de recolhimento e oração. Desde então, foi o mais firme e fiel apoio do seu sucessor. Não obstante algumas tentativas alheias para contrapor os ‘dois Papas’, Bento XVI nunca se deixou envolver nessas polémicas, por saber que, desde a eleição de Francisco, só este é Papa, porque ele deixou de o ser no momento em que a sua renúncia se tornou efectiva.

