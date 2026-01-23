As presidenciais não escapam à reconfiguração do sistema partidário — Durante 40 anos, os presidentes eleitos foram figuras de referência dos dois maiores partidos fundadores da democracia — aquilo a que chamamos senadores — e chegaram a Belém como corolário de carreiras políticas longas e diversas. Essa hegemonia do PS e do PSD acabou. Os candidatos apoiados pelos dois partidos não conseguiram em conjunto mais do que 43% dos votos. O eleitorado da AD nas legislativas do ano passado foi fatiado por quatro candidaturas. A intromissão de um candidato outsider aos partidos foi relativamente fácil e teve alguma eficácia. E os novos partidos da direita mostraram que podem ser mais competitivos do que o clássico PSD. A mudança que começou nos partidos e nas legislativas instalou-se também nas presidenciais, provavelmente sem retorno. O PS e o PSD têm que fazer mais pela vida.

O mito da importância das televisões é manifestamente exagerado — Ficou famosa uma frase de Emídio Rangel sobre a capacidade das televisões venderem presidentes como quem vende sabonetes. Depois, a facilidade com que Marcelo Rebelo de Sousa transformou o seu lugar de comentador nas noites de domingo no de Presidente da República deu a prova que faltava à teoria. Afinal não é bem assim. Marques Mendes teve uma derrota pesada, apesar de mais de uma década num posto televisivo semelhante ao de Marcelo. Não é a televisão. Ou melhor, não é apenas a televisão. É o carisma, a campanha eleitoral, a mensagem política, a conjuntura política do momento, a força da concorrência… O sucesso eleitoral vem de um conjunto de variáveis, como sempre. A televisão dá notoriedade e pode dar popularidade. Mas não garante competitividade eleitoral.

A vitória de Seguro é também uma derrota da esquerda geringonceira — Poucas vitórias são tão pessoais como a que António José Seguro teve na primeira volta, por valores mais expressivos do que muitos poderiam imaginar poucas semanas antes. Foi rejeitado por uma parte importante do PS, que durante meses suspirou por uma alternativa “da verdadeira esquerda” que não apareceu. Foi dado como intragável pelos partidos da extrema-esquerda, que não lhe perdoam a prioridade que deu à estabilização do país durante os tempos de chumbo da troika. Acabaram todos vencidos na primeira volta, com a extrema esquerda reduzida aos registos mais baixos da democracia. Na noite de domingo, muitos dos que o desprezaram e desvalorizaram tornaram-se rapidamente adeptos de Seguro “desde pequeninos”. Uma ironia que deve ter dado um sabor especial à vitória do candidato.

O smartphone já substituiu o megafone nas campanhas — Esqueçam as carrinhas com megafones roufenhos, os comícios em palcos improvisados e o clássico circuito dos almoços e jantares de carne assada. Mesmo as arruadas e visitas a mercados agendadas a pensar no telejornal do dia já não chegam a uma parte importante do eleitorado que deixou de ver televisão. Quem não tiver tracção nas redes sociais e não estiver disponível para protagonizar conteúdos adequados para o digital tem seriamente comprometidas as possibilidades de um bom resultado eleitoral. Marques Mendes terá tido aqui um dos pontos fracos da sua campanha. Pelo contrário, os resultados de André Ventura e Cotrim de Figueiredo e a popularidade que conseguiram no eleitorado mais jovem mostram como o tempo das campanhas clássicas acabou. E acabem com os obsoletos “Tempos de Antena” de emissão obrigatória em televisões e rádios. É um desperdício de meios para as candidaturas, por isso muitas já nem se dão ao trabalho de os produzir. A família já não se senta, passivamente, em frente à televisão.

As sondagens identificaram bem as tendências — Diabolizar as sondagens e outros estudos de opinião são um dos desportos favoritos do país durante os processos eleitorais. Desta vez não foi diferente. Os candidatos que aparecem em perda não resistem a desvalorizar os barómetros nem à insinuação de forças ocultas que manipulam os dados. E, afinal, as principais tendências foram captadas pelas sondagens nas últimas semanas: queda de Marques Mendes e de Gouveia e Melo, subida de António José Seguro e de Cotrim de Figueiredo. Será que estes dados diários levam eleitores a alterar o sentido de voto? É natural que sim. Os eleitores processam a informação disponível que seja relevante para formarem a sua decisão: debates, entrevistas, propostas, gaffes, traços de personalidade, sondagens… A ideia de um processo de decisão de voto controlado em laboratório — o ridículo dia de reflexão é um símbolo dessa ideia — é um disparate. Os eleitores têm direito a ter mais informação, e não menos. Não são mentecaptos nem precisam de atitudes paternalistas, como muitas das nossas instituições e leis indicam.

E se a “tracking pool” da TVI/CNN dominou a recta final da campanha é porque os candidatos foram incapazes de agendar temas relevantes no dia a dia da campanha. E quando não há assunto, fala-se do tempo ou das sondagens.

O processo eleitoral precisa de uma reforma urgente — Muita conversa e nenhuma acção é o que tem acontecido sobre as leis e práticas eleitorais. O voto continua a exigir a muitos emigrantes um sacrifício de custos e tempo que não é aceitável quando é presencial. Quando é feito por correspondência (não foi o caso, não esteve disponível nesta eleição), exige uma logística de envelopes que leva uma elevada percentagem a ser anulada. Os prazos previstos na lei e a sequência de actos praticados pelo Tribunal Constitucional no meio das tolerâncias de ponto do Natal — há prioridades, caramba — produzem o resultado anedótico de constarem no boletim de voto candidaturas que não chegaram a ser formalmente aceites. E a censura informativa imposta no dia de reflexão – não confundir com o fim da campanha eleitoral na sexta-feira – é ridícula e anti-democrática na era da internet. Só falta agora que o Parlamento faça o que deve ser feito: facilitar a votação, agilizar o processo e colocar a tecnologia segura disponível ao serviço do acto democrático mais nobre.