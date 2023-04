1 Diferentemente da generalidade dos analistas, tenho a fraqueza de pensar que o mais relevante acontecimento internacional da semana passada foi a visita do Rei Carlos III do Reino Unido à Alemanha. Falou em alemão, celebrando a ascendência germânica da dinastia britânica. E, pela primeira vez, um monarca britânico discursou no Parlamento alemão — cuja restauração, em 1945, foi em grande parte devida à resistência britânica contra o nazi-fascismo e o comunismo na II Guerra Mundial, bem como, seguramente, à resistência anti-nazi e anti- comunista dos patriotas alemães.

Deve certamente ser sublinhado o profundo simbolismo desta primeira viagem ao estrangeiro de Carlos III — que escolheu um país europeu e não um país da anglófila Commonwealth. Este simbolismo euro-atlantista teria sido ainda mais reforçado com a planeada visita inicial do Rei Carlos III a França — que teve de ser cancelada devido ao clima quase insurrecional vivido nas ruas francesas.

2 O clima insurrecional francês não é propriamente uma surpresa — acontece em França ciclicamente desde pelo menos a equívoca revolução francesa de 1789, que abriu caminho ao que Alexis de Tocqueville designou como “perpétua oscilação entre o Antigo Regime e a Revolução”.

