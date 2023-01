O Brasil republicano tem uma longa história de golpes militares, a começar com o que instaurou o novo regime, em Novembro de 1889. Os eventos desta semana são, no entanto, bastante peculiares. As forças de segurança da capital podem ser suspeitas de omissão ou ineficácia, mas foram bandos de civis a tomar os centros do poder político em Brasília, criando o caos em nome da ordem. Deixei claro que era um erro subestimar os riscos presentes para a democracia brasileira, apenas porque não havia sinal de militares desejosos de tomar o poder pela força. Agora ficou bem claro que o risco é real.

Golpismo e vandalismo político

Muito coisa pode ainda ser desconhecida ou precisar de ser comprovada. Por exemplo, quem organizou e financiou estes grupos, e se houve cumplicidade ou displicência das forças de segurança na capital brasileira. Mas, mesmo sem uma liderança e sem um programa claros, as intenções destes vândalos políticos ficaram bem evidentes. Só aceitam decisões judiciais convenientes e eleições que vencem. Quando não é assim, estão dispostos a destruir edifícios e património de todos, estão dispostos a destruir até a democracia brasileira.

As culpas dum processo perigoso de radicalização e polarização da política brasileira nos últimos anos não são exclusivas da direita radical bolsonarista. O PT e os seus aliados não fizeram um mea culpa pelo Petrolão. O afastamento de Dilma Roussef é criticável, mas foi livremente votado nos termos legais pelo Congresso, e não se enquadra, por isso, em qualquer definição válida de golpe. Muitas opções da presidência de Bolsonaro são críticáveis, mas é excessivo falar de genocídio ou de ditadura. Não são aceitáveis, no entanto, falsas equivalências. O PT e os seus aliados cometerem erros, mas não recorreram à força para resistir a decisões judiciais ou para anular os resultados de eleições.

