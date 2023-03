Sindicato do pessoal de voo da TAP exige fins de cortes salariais. Companhia volta a dar lucro

TAP volta aos lucros, com resultado líquido de 65,6 milhões. Sindicato do pessoal de voo exige que sejam rasgados os acordos de emergência e sejam repostos salários. Acompanhamos em direto o funeral do comendador Rui Nabeiro. E ainda, a poesia nas ruas do Porto, no Dia Mundial da Poesia.

