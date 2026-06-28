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Atualizar a informação. Jornal das duas com o Vasco Maldonado Correia. Vasco, subiu para 51 o número de vítimas mortais entre portugueses e lusodescendentes na Venezuela.

Dados atualizados ao início da tarde pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros, são mais três em relação ao balanço anterior. Ao todo, são 44 lusodescendentes, seis portugueses nacionais e ainda um português por casamento. Entre os mortos, há sete crianças a registrar e continuam, nesta altura, 84 portugueses desaparecidos.

No Vaticano, o Papa Leão XIV agradece pela assistência ao povo venezuelano depois dos sismos de quarta-feira.

Na habitual oração do Angelus, na Praça de São Pedro, o Papa falou em espanhol pra deixar também uma palavra de alento a todos os que estão no terreno.

Desejo expressar o meu apoio aos irmãos e irmãs venezuelanos afetados pelos recentes terremotos que causaram inúmeras vítimas e feridos, bem como extensos danos materiais. Ofereço a minha gratidão e o meu alento a todos aqueles que trabalham generosamente nos esforços de busca e socorro.

Mensagem do Papa Leão XIV no Angelus desta manhã, na Praça de São Pedro.

E Vasco, a chefe da diplomacia europeia confirma que os 27 já mobilizaram cinco milhões de euros para as zonas mais afetadas pelos sismos na Venezuela.

Kaja Kallas esteve ao telefone com a presidente interina da Venezuela, a quem prestou solidariedade para com o povo do país. Confirma que foi acionado o mecanismo europeu de proteção civil, com vários Estados membros a enviar equipes de busca e salvamento e também pessoal médico. O sistema europeu Copernicus vai apoiar as equipes no terreno a identificar as zonas com maiores danos e onde a ajuda é mais necessária.

E por cá, há registro de um sismo esta manhã no Algarve, mas não há vítimas nem danos em infraestruturas.

Um terremoto de magnitude 4.1 na escala de Richter, com epicentro localizado a cerca de 70 quilômetros a oeste, sudoeste do Cabo de São Vicente, registrado a uma profundidade de 22 quilômetros. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo foi registrado nas estações da rede sísmica do continente pelas oito da manhã. O tremor terra, de acordo com a informação disponível até o momento, não causou danos pessoais ou materiais. Foi sentido com intensidade máxima 2 a 3 na escala de Mercalli modificada. A Rádio Observador falou com os bombeiros de Portimão, dizem que o sismo não foi sentido, nem há chamadas, de resto, da população a dar conta deste abalo. Também os bombeiros de Lagos dizem não ter registro de ocorrências relacionadas com este sismo registrado na rede sísmica do continente.

Na política, o antigo deputado do PSD, Miguel Morgado, acusa Rui Rio de ter aberto a porta ao crescimento do CHEGA.

Em entrevista no programa "Em 40 Minutos", o colunista do Observador diz que foi a estratégia do antigo líder social-democrata que abriu espaço aos partidos à direita da AD, o que, no entender de Miguel Morgado, não estava a acontecer com Passos Coelho e Paulo Portas.

Foi sempre uma estratégia do Pedro Passos Coelho e do Paulo Portas lá com o CDS, quando o CDS ainda existia, garantir que à direita dos respectivos partidos, não se daria pretexto nenhum pra se criarem monstruosidades. A partir do momento em que o Rio diz que quer ser como o PS, foi o que ele quis fazer.

Então foi Rui Rio que abriu essa porta, essa monstruosidade.

Claro que foi, mas para mim era óbvio. A única coisa que me espanta é como é que a malta do PSD, com quem eu tive conversas infinitas sobre isto, na altura, mas vocês podem ver como os partidos são. Ganha um líder, a malta cai toda lá atrás do líder.

Miguel Morgado, que critica ainda a escolha de Sebastião Mugalho para porta-voz do PSD, escolha que foi anunciada pelo líder do partido no congresso do último fim de semana. O antigo deputado social-democrata diz que Luís Montenegro devia fazer o eurodeputado escolher entre Bruxelas e Lisboa.

Se ele está em Estrasburgo e é porta-voz, isso eu não compreendo. Tinha que sair lá do Parlamento Europeu e ser porta-voz. Agora, ser porta-voz e sair do Parlamento Europeu, acho que revela o pior que há na política. Então se quer ser porta-voz, quer estar presente aqui, tem que sair de Estrasburgo. Não percebo como é que o Luís Montenegro não impõe isso. Isso eu não percebo.

E muito se fala que Sebastião Mugalho tem essa ambição de um dia ser primeiro-ministro.

Claro que tem essa ambição, ele não esconde a ninguém, mas lá está, é ele e muitos outros que têm. Isso não faz mal nenhum ele ter essa ambição. Outra coisa é quando as pessoas têm uma ambição maior do que os passos que deram pra lá chegar. Isso é um problema do Sebastião Mugalho e de muitos outros, não é o único.

Isso é um problema, neste caso?

Dele? Dele é, claro que é.

Miguel Morgado, sobre a escolha de Sebastião Mugalho para porta-voz do PSD. Ele que foi entrevistado pelo João Costa e Silva e João Miguel Santos no programa "Em 40 Minutos".

Um programa que pode já ouvir em podcast. Vasco, o Irão avisa os Estados Unidos que mantém controle absoluto sobre o estreito de Ormuz nos próximos 30 dias de negociações.

De acordo com a Europa Press, citada pela Agência Lusa, o aviso chega por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, e alerta ainda que qualquer intervenção ou ação unilateral por parte das forças norte-americanas só vai piorar a situação e atrasar a reabertura do estreito de Ormuz. O governante iraniano exige também que Washington pressione Israel a retirar-se do Líbano, até porque essa é uma das cláusulas do memorando assinado entre Estados Unidos e Irão, prevê não só a suspensão dos bombardeamentos israelitas, mas também obriga as partes a encontrar uma solução para a retirada de Israel do país.

E 11 pessoas morreram no nordeste de França em consequência da queda de um pequeno avião em Nancy.

De acordo com a imprensa francesa, não há sobreviventes. O avião tinha descolado do aeródromo de Nancy-Essey e transportava um grupo de pessoas que ia experimentar paraquedismo. O avião caiu numa zona residencial, mas não atingiu qualquer pessoa no solo.

Olhamos ainda para o Campeonato do Mundo de Futebol. O empate de Portugal na última madrugada atirou a seleção nacional para o outro lado do torneio, teoricamente mais difícil.

A começar com o embate logo nos 16 avos de final frente à seleção croata, uma partida que vai acontecer em Toronto, no Canadá, na meia-noite de quinta para sexta-feira. Nesta altura, a seleção portuguesa já conhece o caminho que tem pela frente se quiser seguir até a final do Mundial. É um caminho que é aqui explicado pelo jornalista Miguel Cordeiro.

Toronto, Dallas, Los Angeles, Dallas novamente e Nova Jersey. É este o percurso que Portugal tem pela frente até à final do Campeonato do Mundo. Por agora, a seleção vai ficar em Palm Beach até ao próximo dia 1 de julho. Vai fazer treino de recuperação e preparar o duelo frente à Croácia. Só na véspera dos 16 avos de final é que Portugal viaja para Toronto. Voo às 10h35 do dia 1 de julho, a partir de Miami. Em Toronto, a equipa portuguesa vai ficar hospedada no Hotel Delta, a cerca de 4 km do estádio. No dia antes do duelo com a Croácia, a seleção portuguesa vai também fazer um treino no Centennial Park, já em Toronto. Neste mesmo dia, Roberto Martínez vai falar aos jornalistas no estádio de Toronto. O plano da Seleção Nacional passa por fazer a despedida de Palm Beach na quarta-feira de manhã e depois, se tudo correr bem, ficar em Toronto até aos oitavos de final. Ou seja, se Portugal conseguir ultrapassar a Croácia, o objetivo é continuar no Canadá até ao dia 5 de julho, a véspera do jogo em Dallas, a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Nesse caso, será frente ao vencedor do duelo entre Espanha e Áustria.

Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador ao Mundial de Futebol, com o possível percurso de Portugal, que começa frente à Croácia entre quinta e sexta-feira, na meia-noite de quinta para sexta-feira. É um adversário, a Croácia, que vai trazer dificuldades à equipa comandada por Roberto Martínez. É o que diz o comentador Luís Pinto Coelho.

É um jogo difícil, porque é uma equipa experiente, madura, com qualidade individual e parece-me uma equipa coletivamente mais bem posicionada em campo. Portugal, se não fizer esses ajustes, acho que vai ter dificuldades, obviamente, mas acho que ainda assim temos condições para seguir em frente.

Análise de Luís Pinto Coelho, comentador de desporto na Rádio Observador. Diz ainda que a questão física não deve ser problemática para nenhuma seleção, uma vez que quer Portugal quer a Croácia vão ter o mesmo tempo de descanso. Ambas jogaram na última noite. A fase do mata-mata no Mundial arranca já hoje com a África do Sul e o Canadá, às 20h.

Desporto a fechar o Jornal das 14h.