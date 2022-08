Mais de 1.700 bombeiros combatem 12 incêndios. Vila Real, Ourém e Alenquer concentram maior número de meios

Neste jornal, um ponto de situação dos incêndios em Portugal. EN2 e A24 estão cortadas. Nesta edição, as declarações em direto do autarca de Ourém. Destaque ainda para as eleições em Angola.