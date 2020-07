SEF explica que não há aviões para fazer regressar a Marrocos migrantes que desembarcaram no Algarve

Os 21 migrantes que desembarcaram na terça-feira, na ilha do Farol, estão à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Diretora do SEF explica que não há aviões para garantir regresso a Marrocos.