SAD do Benfica, Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira acusados de fraude fiscal

Ministério Público deduziu as acusações relativas ao caso Saco Azul, que remonta a 2017. Ainda, no caso Tancos, há arguidos que podem vir a ser absolvidos depois de parte do acórdão ter sido anulado.