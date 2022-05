Governo prevê subida do preço dos combustíveis para a próxima semana

7,4 cêntimos na gasolina e 2,4 cêntimos no gasóleo. Para atenuar efeitos deste aumento, executivo aprovou uma nova redução do imposto petrolífero. São 1,2 cêntimos no gasóleo e 2 cêntimos na gasolina.