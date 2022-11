FC Porto defronta hoje o Paços de Ferreira. Sérgio Conceição diz que a equipa azul e branca precisa de "arrepiar caminho"

Sérgio Conceição na antevisão do jogo frente ao Paços de Ferreira, que acontece hoje às 18h no Estádio do Dragão. Ainda, Fernando Santos deixa a porta aberta para o regresso de Rafa à seleção.