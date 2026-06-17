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Touchdown! Unbelievable!

Mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje é especial porque Portugal estreia-se no Campeonato do Mundo. Hoje a edição é também do jornalista Miguel Pinhandrade. Bom dia, Miguel.

Bom dia, Carlos.

Miguel, chegou o dia. Portugal estreia-se no Campeonato do Mundo de Futebol. Roberto Martínez realça que a Seleção Nacional está unida numa só voz.

A estreia dos Heróis do Mar é frente à República Democrática do Congo, no estádio de Houston, no Texas. Na antevisão à partida, Roberto Martínez confessa compreender os discursos ambiciosos do presidente da federação, Pedro Proença, e também dos jogadores acerca da conquista da prova. Ainda assim, afirma que na qualidade de selecionador, deve olhar pro percurso de Portugal com racionalidade.

Faz sentido que o nosso presidente, que o nosso capitão falem do sonho. Eu também tenho o sonho e temos o mesmo, mas a minha responsabilidade é mostrar que o mundial ganha-se racionalmente e com um caminho muito bem marcado. Então, não estamos a falar de diferentes vozes. Há uma voz geral e depois há uma voz chata, que é racional, explica o caminho e que utiliza a experiência do terceiro mundial, de muitos jogos na seleção, mas é uma voz.

Com olhar colocado na seleção do Congo, Roberto Martínez esclarece que a seleção africana tem semelhanças com a equipe da Nigéria. Recordar que a equipe da seleção nacional jogou contra a Nigéria no jogo de preparação, que venceu por 2 x 1. Roberto Martínez realçou o trajeto de qualificação por parte da equipe congolesa e acrescenta que o adversário é muito flexível.

Faz sentido. É uma equipe que eu diria que é muito flexível taticamente, então não é só uma equipe de defender o bloco baixo. Já tivemos a experiência com a Nigéria, que as equipes africanas agora estão muito bem desenvolvidas, conseguem fazer uma pressão do bloco médio, alto, agressivos, gostam dos duelos físicos, um jogo vertical. Quando têm bola descoberta, exploram os espaços na linha defensiva muito bem. Há jogadores europeus, ou que jogam nas ligas mais importantes na Europa, como o Bakambu, Wissa, Thievy Bifouma.

Roberto Martínez, que deu conta de uma ausência de peso para o jogo desta tarde. Carlos, o central Rúben Dias está fora por lesão. E quanto ao futuro, ao leme da equipe das Quinas, o selecionador nacional adia essa decisão para depois do Campeonato do Mundo, que só acaba dia 19 de julho.

Ao lado de Roberto Martínez estava Bruno Fernandes, o médio do Manchester United afirma que não é proibido sonhar com a conquista do mundial.

É verdade, mas apesar disso, o jogador de 31 anos avisa que a atual convocatória ainda não pode ser considerada a melhor geração de sempre, porque ainda não ganhou o título e tão desejado título mundial. Por isso, Bruno Fernandes pede alguma calma em festejos antecipados, mas adianta que não é proibido sonhar.

O nosso sonho está lá, aquilo que nós queremos, estamos bem cientes disso. Acho que sonhar não é proibido, mas o nosso foco principal, agora que começa o mundial, é o jogo de amanhã e tem que ser assim, ir jogo a jogo, porque se queremos realmente ser intitulados como a melhor seleção de sempre portuguesa, eu acho que temos que pensar primeiro no próximo passo e não muitos passos à frente.

Bruno Fernandes, que volta a justificar os treinos da seleção portuguesa na praia, foi novamente tema de conversa. O médio do Manchester United reforça que já estavam previstos no planeamento e lembra que não foi possível fazer treinos físicos no hotel.

Foi algo que já estava planeado, algo que faz parte da adaptação também. Se não estivéssemos na praia, teríamos que estar fechados no quarto de hotel, o que provavelmente não é o melhor para a questão física, pelo fato de não termos tanta capacidade dentro do hotel para fazer mobilidade, para nos mexermos, para andar um bocado e também para ter momentos de grupo, momentos em que podemos criar, além de boas memórias, um bom ambiente de grupo com algumas brincadeiras, algumas palhaçadas, momentos mais tranquilos.

Bruno Fernandes na conferência de imprensa de antevisão ao primeiro jogo de Portugal no Campeonato do Mundo.

Portugal, República Democrática do Congo, é uma partida para ouvir aqui na Rádio Observador. A bola começa a rolar às 18h, hora de Portugal Continental. Já vamos aos resultados dos jogos desta noite, mas antes disso, Miguel, temos de olhar para a partida entre Áustria e Jordânia, que continua a decorrer.

Começou às 05:00. Naturalmente, os jogadores ainda correm no estádio de São Francisco. Em estúdio está o jornalista João Lourenço, que tem estado a acompanhar o último jogo da noite, que já vai longa. Bom dia, João. A Austrália foi pros balneários a vencer, mas entretanto a Jordânia já empatou.

Precisamente, como dizia, os jogadores ainda correm em São Francisco, correm e dão espetáculo. E que espetáculo, que grande gol por parte da Jordânia, o primeiro da história da equipe africana em fases finais de Campeonato do Mundo, é da autoria de Ameer Al-Deeb, atleta de 26 anos. Uma jogada de contra-ataque, partiu do lado esquerdo do ataque da Jordânia e culmina com remate colocado junto à malha lateral direita do guarda-redes da Áustria, Svarger. É um grande gol. Se o primeiro também dava conta dessa espetacularidade e que podia ser candidato a gol da jornada, este não fica atrás. Minuto 57, Áustria 1, Jordânia também 1.

O jornalista João Lourenço, que tem estado e que vai continuar a olhar atentamente para este jogo do grupo J entre a Áustria e a Jordânia.

É, de resto, o grupo da atual campeã mundial em título, a Argentina, que, Miguel, entrou com o pé direito neste Campeonato do Mundo.

E com o pé esquerdo de Lionel Andrés Messi. A seleção albiceleste venceu a Argélia por 3 x 0, com hat-trick de La Pulga. Messi fez história: igualou Miroslav Klose como o jogador com mais gols em fases finais do Campeonato do Mundo. São agora 16. A vice-campeã França também entrou a vencer por 3 x 1 frente ao Senegal, numa partida do grupo I. Kylian Mbappé tornou-se no melhor marcador de sempre da seleção gaulesa. Com 58 gols, ultrapassou Olivier Giroud. No outro jogo deste grupo I, a Noruega goleou o Iraque por 4 x 1. Destaque para Erling Haaland, que bisou na partida.

Miguel, vamos olhar para a agenda de hoje. O destaque natural vai para a partida entre Inglaterra e Croácia.

Um dos jogos grandes desta fase de grupos do Mundial, o palco vai ser o Dallas Stadium, em Arlington, no Texas. É logo a seguir ao jogo de Portugal, às 21h. Na outra partida do grupo L, Gana e Panamá jogam à meia-noite. E para fechar a primeira jornada desta fase de grupos do Mundial, um jogo do grupo K, de Portugal: Uzbequistão e Colômbia medem força às 3h.

Vamos às modalidades com o jogo dois da final do Campeonato de Futsal. O Sporting goleou o Benfica por 8 x 2 e empata a eliminatória de radeira a um jogo.

Perante um Pavilhão João Rocha cheio, os Leões de Nuno Dias começaram a perder, fruto de um gol de livre da autoria do benfiquista Arthur. A partir daí, foram só gols. Os campeões da Europa engataram e não deram qualquer hipótese aos atuais detentores do campeonato. O ala do Sporting, Bruno Pinto, fez dois gols. Seguiram-se ainda tentos de Ziquita, Pauleta, Tomás Passos, Alex Merlim, Wesley e Diogo Santos. No rescaldo do triunfo, o timoneiro leonino Nuno Dias avisa que, apesar da diferença de gols no marcador, o triunfo vale apenas um jogo.

Infelizmente, uma vitória dessas só dá uma vitória. Não dá duas, nem três, dá só uma vitória. E a única coisa que conseguimos hoje, apesar da excelente exibição e apesar de tudo, foi uma vitória e igualar a eliminatória neste momento. A única coisa que vos posso dizer é que está 1 x 1. Continuam a faltar-nos duas vitórias e duas vitórias ao Benfica.

Já Cassiano Klein, treinador do Benfica, refere que os Leões foram superiores e que no futsal os detalhes são cruciais no desenho final do resultado.

O placar fala muita coisa. O Sporting foi superior, nós não competimos da maneira que nós deveríamos competir. Creio que a nossa equipe sai com essa clareza. Na vida, um passo faz muita diferença. Nós demos vários passos hoje atrasados e o Sporting está à nossa frente mentalmente. Quando eu ganho, não fico muito eufórico, e quando eu perco, também não fico muito frustrado. Acho que a vida requer acordar no outro dia e trabalhar.

O treinador do Benfica, Cassiano Klein, na zona de entrevistas rápidas, aqui num registo captado pelo Canal 11. A eliminatória da final masculina de futsal está agora empatada a um gol. Carlos, a próxima partida realiza-se no pavilhão do Estádio da Luz. Está marcado para este domingo, às 21h.

Ainda nos pavilhões, mas no Hóquei em Patins, realiza-se hoje o jogo dois da final, também entre Sporting e Benfica.

Este jogo também se realiza na casa do Leão, no Pavilhão João Rocha. No primeiro jogo destas finais, o Benfica venceu por 3 x 2 e, apesar do triunfo, o treinador das Águias, Zé do Castro, alerta para as dificuldades da segunda partida, mas realça que o Benfica entra no ringue com muita confiança.

O mais importante acho que num playoff é pensar que perdeste o último jogo, independentemente do que acontecer. Jogar como se tivéssemos perdido o jogo, mas com a confiança de que o ganhamos. Não estar confiantes, mas estar confiados. Estar sabendo o que temos de fazer em cada momento com uma equipa com uma qualidade incrível que têm neles e impor a nossa, que também é incrível e inacreditável.

Zé do Castro, treinador do Benfica, em antevisão à BTV. Já o capitão do Sporting, Gonçalo Romero, revela que os Leões devem mostrar uma cara distinta para este jogo.

Nunca tirar muitas coisas boas que se fizeram. Melhorar, obviamente, porque sempre no jogo ganhas e percas, não é que se faça tudo bem. Acho que já estamos a trabalhar para isso, do que nós fizemos no primeiro jogo. Agora acho que no segundo temos que dar a volta a isso, do que nós tínhamos feito, e ganhar o jogo, que é o mais importante.

O capitão do Sporting, Gonçalo Romero, em declarações à Sporting TV. Os patins começam a rolar às 20h30 no Pavilhão João Rocha.

E termina assim mais uma edição do Vamos à Bola. A edição de hoje foi do jornalista Miguel Pina Andrade. Às 18h, não se esqueça: Portugal-República Democrática do Congo. A estreia portuguesa no Mundial é para ouvir na Rádio Observador.