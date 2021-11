A Polónia, a Lituânia e a Letónia estão a considerar pedir à NATO uma consulta de emergência, numa altura em que estão a lidar com uma tensa situação nas suas fronteiras com a Bielorrússia, ocupadas atualmente por migrantes.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, disse que o seu país e os dois países bálticos estão a discutir pedir as reuniões ao abrigo do tratado da NATO, que permite a qualquer aliado pedir consultas se sentir que a sua integridade territorial, independência política ou segurança estão ameaçada.

No entanto, é um passo que só foi dado poucas vezes na história da aliança ocidental, de acordo com a Associated Press (AP).

O regime autoritário bielorrusso tem vindo a orquestrar, há meses, um fluxo de migrantes para a sua fronteira com os três países da União Europeia (UE), que formam o flanco este da UE e da NATO, e os três países têm vindo a reforçar as suas fronteiras.

Numa entrevista com a agência estatal polaca PAP, Morawiecki disse que a fronteira da Polónia com a Bielorrússia “será uma barreira final e efetiva” a ações do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

“Não há dúvida de que as coisas já foram longe demais”, disse o primeiro-ministro polaco, do partido conservador de direita Lei e Justiça (PiS).

Muitos migrantes estão agora em campos improvisados, ao frio, numa altura em que a Polónia já reforçou a sua fronteira com 15 mil soldados, que se juntaram a guardas fronteiriços e à polícia.

A maioria dos migrantes estão a fugir de conflitos, pobreza ou falta de perspetivas na Síria ou Iraque, e tentam chegar à Alemanha ou a outros destinos da Europa ocidental.

A situação tornou-se mais dramática na semana passada, quando um grande grupo de migrantes chegou à localidade polaca de Kuznica, aos quais se juntaram mais hoje.

O Ministério do Interior polaco emitiu um vídeo avisando que se não “seguirem as ordens, a força pode ser usada” contra os migrantes.