Abriu esta segunda-feira, e por duas semanas, o período de consulta pública da proposta de Acordo de Parceria do Portugal 2030, um documento que serve de base ao novo quadro comunitário de 2021 a 2027 e que vai distribuir 23 mil milhões de euros ao país. O Governo já disse que o Acordo final não será assinado com Bruxelas antes das eleições de janeiro para dar alguma margem ao próximo Executivo de fazer alterações. Mas o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, acredita que “nunca será trabalho perdido”. A intenção do Executivo é agora “deixar o processo tão adiantado quanto possível para que ele não pare” e para que o próximo Governo, se o entender, assine o Acordo logo que tome posse.

Numa apresentação aos jornalistas sobre o Acordo de Parceria Portugal 2030, Nelson de Souza foi questionado sobre se teme que, depois das legislativas de janeiro um novo Governo altere de tal forma o documento que o trabalho tenha sido “em vão”. Na resposta, o ministro indicou que o Governo decidiu “não parar” o processo de construção do PT2030 com o novo “contexto político”, mas que não quer assumir compromissos “definitivos” e “irreversíveis” aos olhos da Comissão Europeia. Os partidos políticos e o conselho de concertação territorial, com quem reuniu, “concordaram unanimemente” que “não valia a pena congelar o processo, mas avançar com ele e naturalmente sem prejudicar, condicionar qualquer Governo seja ele qual for, nas suas tomadas de opção”.

“Estamos aqui a fazer o nosso trabalho legitimamente, sem qualquer condicionamento e cumprindo a nossa missão que é governar até que a vontade popular se expresse e determine a composição do novo Governo. Nunca será trabalho perdido porque é um trabalho conduzido pelas nossas estruturas técnicas [a Agência de Desenvolvimento e Coesão], que em parceria com outros órgãos técnicos desenvolveu este trabalho”, disse Nelson de Souza.

A intenção do Governo é agora “deixar o processo tão adiantado quanto possível para que ele não páre, para o próximo Governo, se assim entender, assine assim que tomar posse”.

Ministro ainda quer ouvir as confederações patronais

Na semana passada, o ministro do Planeamento tinha convocada as confederações patronais para uma reunião de apresentação das linhas orientadoras do PT 2030, mas estas faltaram ao encontro. Ao Observador, João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) justificou a ausência com o facto de considerar que a reunião foi marcada para “ultrapassar” o impasse na concertação social, à qual os patrões regressam esta terça-feira depois de terem suspendido a participação.

Questionado sobre a ausência das confederações patronais, Nelson de Souza desvalorizou. Diz que foi informado que os patrões não estiveram presentes por motivos de agendas, mas assegura que não quer criar à volta disso “celeuma” e que “certamente” ainda quer reunir-se com os patrões, seja ou não na concertação social. “A reunião não se realizou, tem de se realizar e vai-se realizar durante o período da consulta pública. Não será no âmbito da consulta pública”, frisou o ministro, embora essa opção também possa ser usada pelas confederações. “Mas além disso conto ter uma reunião, não quero é criar celeuma à volta disto.”

Quanto ao processo de consulta pública, que começou esta segunda-feira, Nelson de Souza adiantou que não tem “ambições menores” face à participação no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que contou com três mil contributos de cerca de 1.700 entidades e particulares. No caso do PRR, a adesão foi “notável”, pela quantidade e qualidade dos contributos, refere. No PT2030, embora espere uma “participação significativa”, também coloca a hipótese de que possa não acontecer na mesma dimensão. “Não sei se agora vai ser possível repetir-se [a participação no PRR]”, diz, recusando fixar metas.

Por onde quer o Governo distribuir os “ovos”? Seis mil milhões vão para as empresas

Nelson de Souza confirmou ainda que as empresas vão ter direito a seis mil milhões de euros por via do PT2030, o que, conjugado com o PRR, dá ao tecido empresarial cerca de 10 mil milhões de euros.