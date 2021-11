A Academia Brasileira de Letras elegeu esta quinta-feira, com 21 votos, o advogado e romancista José Paulo Cavalcanti, de 73 anos, um profundo conhecedor da obra do poeta português Fernando Pessoa, para a cadeira 39 do seu quadro de membros efetivos.

“José Paulo Cavalcanti é um renomado estudioso de Fernando Pessoa, tão íntimo e intenso, como se fosse parente espiritual do poeta. Ensaísta e pesquisador refinado, a biografia que ele redigiu sobre Pessoa circula nos quatro cantos da Terra. José Paulo entra para a ABL com o passaporte da literatura. Ou talvez com mais de um documento, se considerarmos os heterónimos de pessoa, que assombram e iluminam o novo Académico eleito”, declarou o presidente da ABL, Marco Lucchesi.

Cavalcanti, que foi eleito numa cerimónia no palacete Petit Trianon, no Rio de Janeiro, sucede assim a Marco Maciel, professor e ex-vice-presidente brasileiro, na cadeira 39. Maciel morreu em junho último. Os lugares da Academia Brasileira de Letras são vitalícios.

José Paulo Cavalcanti Filho nasceu em Recife em 1948. Advogado, foi secretário-geral do Ministério da Justiça e ministro interino da Justiça no governo do ex-presidente José Sarney. Presidiu o Conselho Administrativo de Defesa Económica, a Empresa Brasileira de Notícias (atual Empresa Brasil de Comunicação) e o Conselho de Comunicação Social (órgão do Congresso Nacional), segundo a ABL.

Consultor da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e do Banco Mundial, ocupa atualmente a cadeira 27 da Academia Pernambucana de Letras. Cavalcanti é também membro da Ordem dos Advogados do Brasil, diretor do escritório de advocacia José Paulo Cavalcanti, do Instituto dos Advogados de Pernambuco, e do Instituto dos Advogados Brasileiros.

A sua vasta carreira conta ainda com passagens pelo Instituto de Direito Comparado Luso Brasileiro, Instituto Brasileiro de Estudos do Direito, entre outros. Além da carreira na advocacia, José Paulo Cavalcanti é ainda romancista e possui mais de 18 títulos escritos, alguns deles já publicados no exterior. Em Portugal, as suas obras são editadas pela Porto Editora.

É um conhecedor profundo da obra de Fernando Pessoa e detentor da maior coleção privada sobre o poeta português. Em 2012, conquistou o prémio José Ermírio de Moraes, por Fernando Pessoa — uma quase autobiografia, editado em Portugal em 2012 pela Porto Editora. Também conquistou o primeiro lugar na Bienal do Livro e no Prémio Jabuti. É vencedor do Prémio II Molinello, de Itália. Recebeu, também, galardões na Roménia, Israel, Espanha, França, Holanda, Alemanha, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos.