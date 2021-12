Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Syarhei Tikhanovsky, marido da líder da oposição na Bielorrússia (e também ele ex-líder da oposição), foi condenado esta terça-feira a 18 anos de prisão por organização de distúrbios em massa através de protestos e incitação ao ódio social, segundo avança a Reuters.

Syarhei Tikhanovsky foi preso em maio de 2020, e encontrava-se na altura a preparar a corrida às eleições presidenciais em agosto do mesmo ano, contra o atual líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. O opositor negou qualquer acusação, e o julgamento, segundo o The Guardian, decorreu à porta fechada, com os advogados impedidos de revelar qualquer detalhe relativo ao julgamento.

Depois da detenção, a sua mulher, Sviatlana Tikhanovskaya — atual líder da oposição – assumiu o seu lugar nas eleições, que culminaram em diversas manifestações depois da vitória de Lukashenko e a sua permanência no poder, com a oposição bielorrussa a acusar o líder de manipular os resultados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vou continuar a defender a pessoa que amo, e que se tornou no líder de milhões de bielorrussos. Vou tentar fazer algo bastante difícil, talvez impossível, para atingir o momento em que poderemos vê-lo [Syarhei Tikhanovsky] numa nova Bielorrússia”, afirmou a sua mulher.

No dia seguinte às eleições, de acordo com a BBC, Sviatlana Tikhanovskaya teve de fugir com os filhos do casal para a Lituânia, com medo de sofrer represálias por parte do regime de Lukashenko. Desde então a líder da oposição tem procurado o apoio de vários líderes europeus.

Ao esconder os prisioneiros políticos em julgamentos à porta fechada, ele [Lukashenko] espera manter a repressão em silêncio. Mas o mundo está a ver. Nós não vamos parar”, escreveu Sviatlana Tikhanovskaya na rede social Twitter.

My husband, Siarhei Tsikhanouski, is sentenced to 18 years in prison. The dictator publicly takes revenge on his strongest opponents. While hiding the political prisoners in closed trials, he hopes to continue repressions in silence. But the whole world watches. We won't stop. ✊ pic.twitter.com/hdnHj8y6HZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 14, 2021

Em julho, outro candidato à presidência, Viktor Babariko tinha já sido condenado a 14 anos de prisão por corrupção, acusações negadas pelo banqueiro bielorrusso. No passado mês de setembro, Maria Kolesnikova, uma das responsáveis pelos protestos de 2020 contra o regime de Lukashenko, foi condenada a 11 anos de prisão.

Outros cinco membros da oposição na Bielorrússia foram julgados juntamente com Syarhei Tikhanovsky, e vão agora cumprir penas entre os 14 e os 16 anos de prisão.