Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sul-africanos sem sintomas de Covid-19 vão deixar de ser obrigados a isolar-se e realizar testes se tiverem estado em contacto com uma pessoa que testou positivo. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo Governo que justifica a mudança com o desenvolvimento do vírus que exige medidas no sentido da mitigação e não da contenção.

A África do Sul é o pais com mais casos e mortos por Covid-19 em África, mas também o que regista maior nível de vacinação e tem sido analisado por todo o mundo porque foi o primeiro a identificar a Ómicron, a variante mais transmissível do vírus. Quando anunciou a nova política o ministro da Saúde acrescentou que quem contactou com um infetado deve monitorizar os sintomas durante 5 a 7 dias e evitar reuniões com muitas pessoas. Só quem desenvolver sintomas precisará de fazer um teste e ainda que os sintomas sejam ligeiros deve isolar-se por oito dias, período que sobe para 10 dias caso os sintomas sejam mais fortes.

Todas as quarentenas fora de casa devem terminar, enquanto os esforços para localizar os contactos devem ser adaptados aos diferentes cenários, com a exceção de surtos. A decisão foi sustentada na recomendação dos cientistas, referiu o ministro Sibongiseni Dhlomo à estação SABC, de acordo com a Reuters. Mas medidas como o uso de máscara e distância social devem ser mantidas.