A polícia de Los Angeles matou duas pessoas a tiro, incluindo uma rapariga de 14 anos que estava a experimentar roupa, depois de disparar dentro de uma loja de roupa. Uma bala atingiu acidentalmente a adolescente quando ela estava no provador com a mãe a experimentar um vestido para uma festa de aniversário.

A polícia indicou entretanto que o tiroteio aconteceu depois de relatos de que havia um homem dentro da lojas a fazer disparos. Mas o suspeito foi abatido sem que tivesse sido localizada uma arma.

O tiroteio aconteceu na manhã de quinta-feira num grande armazém comercial localizado em Burlington, em Hollywood norte, e está a ser investigado pelo departamento de justiça. De acordo com testemunhos dados por pessoas no local e pelos empregados da loja, o homem suspeito de disparos estava a atuar de forma errática dentro do estabelecimento, derrubando expositores de artigos à venda.

A política de Los Angeles indicou que a ação dos agentes aconteceu depois de ter recebido uma chamada de emergência com relatos de discussões dentro da loja e admitindo a possibilidade de existir uma pessoa armada. Já uma fonte do departamento dos bombeiros disse aos jornalistas que os agentes que chegaram ao local encontraram um indivíduo que estava a assaltar outro num piso acima daquele onde está a loja, o que os levou a disparar. O suspeito morreu de imediato.

Os agentes detetaram entretanto um buraco de bala numa parede vizinha onde se encontrava um provador e que estava por trás do sujeito baleado e dentro do qual estava a jovem morta que já foi identificada.

O chefe da polícia de Los Angeles prometeu uma investigação exaustiva, completa e transparente ao que classificou como um “incidente caótico”. Citado pela Reuters, Michel Moore disse ainda:

Lamento profundamente a perda de vida desta jovem de 14 anos e sei que não há palavras que possam aliviar a dor imaginável que a família está a sentir.”

Apesar de o responsável pela força policial considerar que é um episódio de “partir o coração”, a LA PD (Los Angeles Police Department) não se livra de duras críticas que acusam de ser demasiado rápida a empunhar e disparar armas de fogo. Até à última sexta-feira, e de acordo com o jornal LA Times, os agentes atingiram já este ano 36 pessoas, tendo morto 17, um número muito superior às mortes registadas nos dois anos anteriores. Só na semana passada, foram mortas pelas autoridades quatro pessoas.