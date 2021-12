Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante este ano, Portugal executou mais 3.400 milhões de euros do Portugal 2020 (PT 2020), o que coloca 2021 como o segundo melhor ano de sempre no aproveitamento de fundos comunitários. É preciso recuar a 2012 para encontrar um ano melhor: aí, foram executados 3.800 milhões.

Os números foram adiantados ao Público pelo ministro Nelson de Souza, que acrescenta que, no final de 2020, Portugal registava 53% de execução do PT 2020. A meta para 2021 era de uma execução de mais 16%, um limiar que o ministro do Planeamento diz estar garantido e que foi atingido a duas semanas do fim do ano.

Fica, assim, por executar 30% em dois anos, dos 25 mil milhões de euros disponíveis. “Se conseguimos 16% este ano, não vejo razão para não fazermos 15% em média nos últimos dois anos disponíveis”, referiu o ministro. Os programas temáticos e os regionais das regiões autónomas têm uma execução acima da média nacional, enquanto os programas regionais do continente e o temático dedicado à sustentabilidade estão abaixo. Para esta quarta-feira está convocada uma conferência de imprensa de apresentação dos resultados do PT 2020.

Já o chamado Acordo de Parceria, que servirá de base ao próximo quadro comunitário, o PT 2030, recebeu mais de 300 contributos durante a fase de consulta pública, que terminou no final de novembro, avançou ainda Nelson de Souza.