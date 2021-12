Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Guarda Civil de Sevilha está a investigar o desaparecimento de dois irmãos, de 12 e 14 anos. As autoridades suspeitam que tenham sido levados pela mãe, contra a vontade do pai, para evitar que fossem vacinados.

A mulher recusa-se a permitir que os filhos tomem qualquer vacina, seja contra a Covid-19, ou outra, como a vacina do tétano ou da rubéola, com o argumento de que de que, deste modo, está a “salvaguardar a sua saúde”, explicou ao jornal El Mundo José Javier Toucedo, o advogado do pai.

David Kau, pai dos dois rapazes, apresentou uma queixa por sequestro dos menores, no passado dia 16 de dezembro, junto da Guarda Civil da localidade Mairena del Aljarafe, em Sevilha. Foi essa a altura em que a mãe passou a impedir a comunicação entre pai e filhos, que acontecia por telefone.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tudo começou semanas antes, a 4 de novembro, quando a mãe informou que não ia levar os filhos à escola, nem cumprir o acordo de visitas com pai, fixado na custódia partilhada entre os dois. Entre 4 novembro e meados de dezembro, pai e filhos falaram por telefone, mas a partir de dia 16 todas as comunicações foram cortadas, descreve o El Mundo.

A mãe deixou de levar as crianças à escola depois de a Justiça espanhola ter recusado o seu pedido de guarda parental e revogação da custódia partilhada. O objetivo da mulher, diz o jornal espanhol, era poder tomar sozinha todas as decisões sobre a vacinação dos menores.

Apesar da decisão judicial, a partir desse momento a mãe recusou-se a deixá-los com o pai ou a levá-los à escola, com receio de que fossem vacinados.

Segundo o advogado do pai, a Guarda Civil procura agora os dois irmãos nas zonas de Jerez de la Frontera, onde vive o companheiro da mãe, e Tomares, mas ainda não tem pistas concretas sobre o seu paradeiro.