Até ao dia 24 de janeiro, o país pode chegar às 100 mil infeções diárias — nesse cenário, os internamentos serão o dobro. As previsões, segundo a RTP, são do Instituto Superior Técnico.

Apesar do valor elevado de casos, à CMTV Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, diz que “dificilmente” o país ficará acima dos 2.500 internamentos. O pico da nova vaga poderá ocorrer entre os dias 20 e 24 deste mês.

“Se não houver grandes novidades em termos de novas variantes, é provável que entremos em anemia”, disse ainda o bastonário.

Os dados fazem com que os especialistas do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos recomendem a redução do intervalo das doses da vacina nas crianças para três semanas.

No domingo, o país passou pela primeria vez a barreira dos 200 mil casos ativos.