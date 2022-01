Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Liverpool pediu e a English Football League (EFL) acedeu: está adiado o jogo dos reds para a Carabao Cup (Taça da Liga) no terreno do Arsenal, a contar para a primeira mão das meias-finais da competição. Isto devido a um surto de Covid-19 no clube da cidade dos Beatles. O Liverpool já tinha feito o pedido na passada terça-feira devido ao número limitado de atletas e o crescendo de testes positivos na equipa e no staff.

Já esta quarta-feira, Pepijn Lijnders, técnico neerlandês que já passou pela estrutura do FC Porto e é adjunto de Jürgen Klopp no Liverpool, acusou positivo ao novo coronavírus. A conferência de imprensa marcada para antevisão do encontro frente aos gunners foi cancelada e a equipa ficou como que orfã de líder, visto que Lijnders tinha a equipa a seu cargo e já a comandou no campo do Chelsea há poucos dias (2-2).

“O treinador de 38 anos [Lijnders] comandou a equipa do Liverpool de forma interina no empate do fim de semana no campo do Chelsea devido à ausência de Klopp e estaca previsto que continuaria no leme no Emirates Stadium [campo do Arsenal] na quinta-feira. O resultado do teste de Lijnders vem no seguimento de um número de suspeitas de casos positivos entre jogadores e staff que se verificaram na passada terça-feira, o que resultou no cancelamento do treino”, referiu o clube em comunicado.

O Liverpool confirmou ainda que as instalações do Axa Training Centre, o centro de treinos da equipa principal, foi “temporariamente encerrado devido ao rápido crescimento do número de casos positivos suspeitos de Covid-19″. Os reds suspenderam assim as “operações nas instalações”, depois de consultar as “autoridades de saúde pública”. São “múltiplos” os suspeitos positivos além dos verificados nos testes, também eles positivos, e dos casos das manhãs de segunda e terça-feira, diz o clube inglês.

Segundo o Guardian, a EFL explicou que, sem surpresa, adiou o jogo devido a um “grande surto de infeções por Covid” no Liverpool. Assim, a eliminatória foi virada ao contrário. Ou seja, o jogo da segunda mão, que se realizaria (e até prova em contrário será realizado) em Anfield, na quinta-feira da próxima semana, torna-se o jogo da primeira mão. No sentido inverso, o jogo adiado, em Londres, é agora o da segunda volta da meia-final da Carabao Cup.

“Queremos demonstrar o nosso agradecimento à EFL e ao Arsenal pela sua compreensão, bem como aos adeptos de ambos os clubes, enquanto continuamos a navegar neste período desafiante”, diz o Liverpool.

Our Carabao Cup semi-final, first-leg fixture with Arsenal on Thursday has been postponed. We would like to place on record our thanks to the EFL and Arsenal for their understanding, as well as supporters of both clubs, as we continue to navigate through this challenging period. — Liverpool FC (@LFC) January 5, 2022

“A EFL tem estado em diálogo constante com o Liverpool nas últimas 48 horas numa tentativa de perceber se o jogo poderia acontecer, mas desenvolvimentos significativos durante este período resultaram num reportar de inúmeros e acrescidos casos de Covid-19. Apuradas todas as circunstâncias, a liga aceitou o pedido do Liverpool após determinar, ainda que de forma relutante, que o adiamento era a única opção, numa altura em que os clubes procuram mitigar futuros riscos de infeção nos seus plantéis e staffs, como também assegurar que a saúde pública era protegida, ao não acontecer a viagem de Liverpool para Londres”, referiu a entidade responsável pela competição.

O mesmo jornal refere que o centro de treinos do Liverpool poderá estar fechado pelo menos 48 horas, o que pode impactar as preparações para o jogo da terceira ronda da Taça de Inglaterra, frente ao Shrewsbury. As camadas jovens dos reds têm outras instalações e estas poderão ser utilizadas, até porque os reds estão com falta de atletas da equipa principal.