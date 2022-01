Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um cão salvou um alpinista ferido nas montanhas Velebit, na Croácia, mantendo-o quente ao ficar deitado em cima dele durante 13 horas. Mesmo quando a Equipa de Resgaste das Montanhas da Croácia (HGSS, na sigla croata) chegou, o animal continuou enrolado junto a Grga Brkic.

Grga Brkic caiu e ficou incapaz de se mover. Os outros dois montanhistas não conseguiram ajudá-lo e pediram ajuda. “Os minutos e segundos antes dos socorristas chegarem foram muito lentos”, disse Brkic aos meios de comunicação social croata.

“Numa das operações mais difíceis”, devido à neve e aos deslizamentos, referem em comunicado, foram necessários 27 socorristas para chegar ao lugar onde Brkic ficou preso. Sobreviveu graças a North, “o cãozinho que é um verdadeiro milagre”, como caraterizou o dono ao jornal Jutarnji List.

North saiu ileso, mas o alpinista ficou com alguns ferimentos nas pernas. “A amizade e o amor entre um homem e um cão não têm limites”, sublinhou o serviço de resgate numa publicação no Facebook. Nela estava uma foto do animal deitado em cima de Brkic, enquanto este estava numa maca.

Contudo, apesar deste episódio, o HGSS alertou para não levarem cães para caminhadas em condições difíceis, especialmente durante o inverno, quando é necessário equipamento especializado.