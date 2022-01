Jerónimo não exclui assinar acordos escritos. "Tudo o que for positivo, contem com o PCP"

“Garanto, dou a minha palavra: Não tenho [relação especial] com Pedro Nuno Santos”

Durante os primeiros quatro anos da geringonça, as negociações entre o governo e o PCP, do lado do executivo, foram coordenadas por Pedro Nuno Santos. As coisas correram bem? Sentiu que havia confiança?

O Pedro Nuno Santos nunca esteve como o responsável pelo contacto, designadamente com o PCP. Eu sempre contactei com António Costa.

Portanto não criou uma relação pessoal ou política com ele nesses anos. O contacto era Costa.

Sim, o contacto direto era António Costa. Inicialmente havia uma delegação da direção do PS, mas sempre com a presença do então primeiro-ministro.

No dia em que o Orçamento foi chumbado, Pedro Nuno Santos fez questão de o ir cumprimentar no hemiciclo. Mas não há nenhuma relação especial entre os dois.

Não. Garanto, dou a minha palavra que não. Existe trato urbano, relacionamento institucional… Não mais do que isso.

Mas ele tem sido bom ministro?

Tem uma dificuldade objetiva, que é a questão do investimento. Tendo em conta o ministério que ocupa, no plano das infraestruturas, no plano ferroviário, não encontra no orçamento do Governo a resposta às necessidades do país em relação ao défice das infraestruturas, de pôr Portugal a produzir… Por muita vontade que tenha, se o seu Governo não reconhecer em sede de Orçamento do Estado as verbas necessárias para esse desenvolvimento económico, não passará de boas intenções.

Não provou ainda ser um bom ministro porque está refém da falta de investimento.

Sim, creio que é uma realidade que ele próprio reconhecerá.

António Costa já disse que se ficar em segundo lugar, sai. Sabemos que o PCP é institucionalista e que negoceia com partidos e não com pessoas. Mas Pedro Nuno Santos é um político com quem o PCP poderia negociar confortavelmente?

Não fazemos esse cálculo e acho que era pouco ético, no plano das relações institucionais…

Mas à partida não tem nada que fosse impeditivo.

Não. É uma escolha que o PS tem de fazer, naturalmente, sem nenhuma particularidade. A responsabilidade dos ministérios é do PS, é neste quadro que discutiremos com quem tiver responsabilidades num Governo PS.

Acordo pós-eleições. “A vida é dinâmica. O que hoje é verdade, amanhã é mentira”

O PCP tem-se desdobrado em publicações nas redes sociais e até tem uma secção específica no site da candidatura em que tenta desfazer aquilo que diz serem “mitos e mentiras” sobre o Orçamento. O PCP está nervoso com estas eleições?

Para já, num plano pessoal, não sinto nada essa pressão e a necessidade de justificação. Pelo contrário: o que temos feito é a divulgação e valorização do que foi alcançado nos últimos anos. Isso é um elemento fundamental desta perspetiva de avanços que se verificaram desde 2015 — o momento em que António Costa queria entregar a chave ao doutor Passos Coelho. Verificámos um facto que ninguém tinha visto: o facto de a direita ter perdido a maioria e não ter condições para continuar a governar. Isso despertou o próprio PS, encetou-se um conjunto de reuniões e diálogo insistente, e demonstrou-se que o PCP tinha razão: a direita não tinha condições para continuar a governar.