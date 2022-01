Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aos terraplanistas, que acreditam que a Terra é plena, aos nevacionistas, que dizem que a neve são microplásticas de plástico, ou aqueles que juram que as vacinas têm chips, juntam-se agora os negacionistas do tempo: aqueles que não acreditam que uma hora tem 60 minutos, noticia o El Español. O tempo passa tão depressa, escreve o “fundador” do movimento no Twitter, que a única justificação é que ele esteja a ser roubado.

Las horas no duran 60 minutos, ni de coña, ¿nos están robando el tiempo? — Oscar (@coloidalesoscar) January 11, 2022

Quem apoia esta conspiração garante que o tempo está a passar mais rápido do que antes e, no Twitter, multiplam-se reações.

Leí que el aumento de las ONDAS SCHUMANN,o vibración de la ???? que se está produciendo desde hace meses hacía que el tiempo o lo que sea,fuera más corto Y también,favorece el aumento de la consciencia en las personas,el despertar Yo,hasta hace 1 año aprox.desconocía esos temas????‍♀️ — Margarita (@Margari05945666) January 11, 2022

Hace años vi jn reportaje en el cual admitían, científicos y políticos q el reloj que nos mide el tiempo, en realidad no es exactamente cierto.

No "podían" modificar esas mediciones por tema comunicaciónes y por qué perderían ingresos, ya q menos tiempo menos dinero…

???????? — MaLm (@Marinapruna) January 11, 2022

Tengo la teoría de que todo comenzó en el 2020, desde ese momento siento que los años han pasado como unos mesesillos de nada. También es el año en que empezó la pandemia, casualidad?? No lo creo — Diana Farías (@soy_dianafarias) January 13, 2022

Mas, mais uma vez, o que falta aos argumentos dos negacionistas é conhecimento científico — neste caso, tudo se explica com base na Lei de Weber.

A matemática Hannah Fry sintetiza à BBC a teoria: “Embora um ano tenha sempre a mesma duração, a relação entre quanto tempo dura e quanto tempo se viveu está a ficar cada vez menor“. Cada ano que passa acrescenta percetivelmente menos ao total da nossa vida do que um ano quando somos crianças, então à medida que envelhecemos temos a sensação de que o tempo passa mais rápido.