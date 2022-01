A caminho de uma nova vacina contra a malária

Acontece que os encontros entre o nosso corpo e os microorganismos são como os encontros entre pessoas: não são todos iguais. Uns ficam guardados na memória até ao fim dos nossos dias, outros esquecem-se rapidamente. “A memória imunitária do sarampo, por exemplo, dura para sempre, por isso, nunca mais voltamos a ter essa doença. No caso do parasita da malária isso não acontece: quando as pessoas contraem esta doença têm uma resposta imunitária e ficam protegidas por algum tempo, mas não para sempre.” A vacina tem, pois, de ultrapassar esta dificuldade e fazer aquilo que o contato natural com o parasita não é capaz de fazer. Por outro lado, o ciclo de vida do parasita inclui várias etapas que ocorrem quer no mosquito – vetor da doença –, quer no hospedeiro mamífero.

Além destas questões, inerentes ao parasita, há os problemas relativos ao financiamento. A malária faz parte de um lote a que convencionou chamar-se doenças negligenciadas ou esquecidas. Após a eliminação da doença na Europa e na América do Norte, nos anos 50 e 60 do século passado, o investimento diminuiu.

A Covid veio mostrar que com muitos recursos e o empenho de todos, é possível ultrapassar dificuldades que, de outra forma, não seriam ultrapassadas. Por isso é óbvio que, com maior disponibilidade de recursos, as dificuldades inerentes ao parasita seriam ultrapassadas de forma mais rápida.”

Desde 2000, o empenho da Fundação Bill e Melinda Gates no apoio à investigação em doenças tropicais tem ajudado a fazer essa diferença. Foi com o financiamento da instituição e da Malaria Vaccine Initiative que o investigador conseguiu, entre 2010 e 2018, desenvolver grande parte do seu trabalho – uma abordagem inovadora à vacinação contra a malária, que chegou a ensaios clínicos em humanos em 2017 e que está agora a ganhar novo fôlego com o financiamento ao abrigo do programa Caixa Research de Investigação em Saúde, que recebeu em 2021.

Uma ideia fora da caixa

Quando entra no corpo, através da picada do mosquito, o Plasmodium infeca o fígado, onde se multiplica. Esta fase é assintomática. Só depois, quando é libertado na corrente sanguínea, causa doença. “A investigação mostra que as vacinas mais eficazes são aquelas que tentam bloquear esta replicação no fígado. Assim, o parasita não vai para o sangue e não há sintomas”, explica o cientista.

As potenciais vacinas que se têm revelado mais eficazes são aquelas que usam o parasita inteiro, numa forma atenuada – por exemplo através de radiação – como agente de imunização. “É a abordagem mais promissora que existe mas, com todas as suas virtudes, tem algumas limitações”. Entre elas estão a necessidade de infectar uma grande quantidade de mosquitos com o parasita da malária humana, ainda não atenuado, o que levanta dificuldade a nível da contenção e segurança. “A outra é que apenas permite vacinas contra o parasita de mesma espécie que é usado na vacina, neste caso o Plasmodium falciparum, não sendo eficaz para a espécie Plasmodium vivax.”