O seu filho ou o seu neto podem salvar-lhe a vida. O projeto que ensina as crianças a identificar um AVC — e a ajudar

David Gomes, de sete anos, pertence à turma da professora Sandra e também tem aprendido muito com a iniciativa Fast Heroes 112. “O super-herói do AVC tem de estar sempre atento aos heróis avós e ver se eles perdem a força, não conseguem falar ou ficam com a cara descaída.” Se isso acontecer, “temos de ligar para o 112 muito depressa para chamar a ambulância”, acrescenta o seu colega de turma, Tales Barbosa. O estudante aproveita para explicar que ao ligar “deve-se carregar duas vezes no 1 e uma vez no 2.”

Ao partilharem a sua aprendizagem, as crianças ajudam a que estas competências cheguem a quem mais precisa delas, os avós e outros familiares e amigos. “O que torna os Fast Heroes únicos é o facto de utilizarmos as crianças como veículo para ensinar as famílias, em particular os avós”, diz Jan van der Merwe. Nestas idades, as crianças têm um desejo especial por aprender e por partilhar com a família tudo o que sabem. “Nós aproveitamos esse entusiasmo, incentivando-os a tornarem-se eles próprios os ‘professores’.”

Criada em 2018, pelo Departamento de Educação e Política Social da Universidade da Macedónia, na Grécia, com o objetivo de aumentar a literacia em saúde, a iniciativa Fast Heroes 112 chegou a Portugal em 2021 e continua a crescer. Até ao momento, conta com o envolvimento de mais de 120 escolas e agrupamentos e cerca de 7000 crianças. Jan van der Merwe salienta que a campanha está a ter bastante sucesso, mas o próximo passo é fazer com que seja reconhecida por todos os professores. “A vitória principal seria poder incluir o projeto no plano anual de atividades de todas as escolas, e continuaremos a trabalhar nesse sentido”.

A gestão e coordenação do projeto Fast Heroes no nosso país está a cargo da agência de comunicação Hill+Knowlton. Os conteúdos da iniciativa estão validados pela Organização Mundial do AVC, que conta ainda com o apoio da Sociedade Portuguesa do AVC, da Direção-Geral da Educação e da Iniciativa Angels (financiada pela Boheringer Ingelheim).