Surto de Covid-19 em navio australiano destinado a ajudar Tonga, nação sem casos de coronavírus

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um navio australiano que partiu na sexta-feira em direção a Tonga para prestar assistência médica ao país enfrenta um surto de Covid-19 a bordo.

O HMAS Adelaide tem 23 casos positivos de coronavírus, entre uma tripulação de cerca de 600 pessoas. O caso foi comunicado, segundo a Sky News, pelo ministro da Defesa da Austrália, Peter Dutton, esta terça-feira. O surto de Covid-19 a bordo do navio australiano representa um problema para a população de Tonga, país insular do Pacífico que não tem neste momento nenhum caso ativo.

Nos dia 15 de janeiro, um vulcão entrou em erupção numa das ilhas de Tonga, tendo provocado um tsunami que arrasou a nação do Pacífico. A erupção explosiva do vulcão chegou a sentir-se em locais como a Austrália, a Nova Zelândia e as ilhas Fiji.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Eles precisam desesperadamente de assistência mas não querem arriscar [apanhar] Covid-19″, explicou Peter Dutton. “Nós não vamos colocar a população de Tonga em risco”, assumiu.

Por enquanto, segundo a Sky News, o navio continua em alto mar, enquanto se estuda a hipótese de entregar os mantimentos sem que a tripulação abandone a doca, ou esperar em alto mar pelo fim do período de isolamento dos casos positivos.

Para Peter Dutton, segundo o The Guardian, a ponderação do risco de infetar a população de Tonga “pode significar que o navio possa atracar e providenciar o apoio, e de seguida abandonar” a ilha.

Pode querer dizer que eles [no navio] ficam em espera e aguardem alguns dias, mas não temos pessoal no terreno, é uma questão de desembarcar os mantimentos e providenciar o apoio”, explicou o ministro da Defesa.

O HMAS Adelaide partiu de Brisbane na sexta-feira com mantimentos alimentares e médicos, helicópteros, material para purificar água não potável e ainda engenheiros do exército australiano para auxiliar no apoio às ilhas de Tonga, explicou a Reuters.