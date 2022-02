Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O metro de Xangai decidiu assinalar a entrada do Ano Novo Lunar através uma pequena alteração no sistema de check-in para aceder ao transporte, que acabou, inadvertidamente, por levantar pânico entre passageiros.

Isto porque, no domingo, o metro de Xangai mudou a cor dos certificados digitais Covid-19 (que têm de ser mostrados para entrar nas estações) de preto para vermelho, em celebração do Ano Novo Lunar, associado à cor vermelha.

O vermelho, no entanto, como explicou a CNN, tem uma simbologia diferente no sistema de cores que rege os certificados digitais na província de Xangai. O verde significa que o utente não tem Covid-19 e que não é contacto de risco, amarelo simboliza o contacto com alguém infetado e o vermelho é atribuído a casos confirmados ou suspeitos.

Assim, como confirma o jornal estatal chinês The Paper, muitos passageiros pensaram tratar-se de um caso positivo de infeção pelo coronavírus, numa altura em que a China estipulou como política sanitária o confinamento total das cidades caso se confirmem caso de Covid-19 — numa política sanitária “Zero Covid”.

No início do mês de janeiro, a cidade de Yuzhou, na província de Henan — onde vivem cerca de 1.2 milhões de pessoas, entrou e confinamento depois de três pessoas terem testado positivo para a Covid-19, ainda que tenham sido todos casos assintomáticos.

Quando eu o vi esta manhã [de domingo], pensei que o meu código de saúde tivesse ficado vermelho”, explicou um dos utilizadores do metropolitano na rede social Weibo, a versão chinesa do Twitter. “À saída da estação, comecei a pensar na minha vida durante bastante tempo. Pensei que seria levado.”

Depois de se aperceber do pânico provocado, o metropolitano de Xangai alterou o esquema de cores para o habitual e emitiu um comunicado onde afirmou que o código vermelho que aparecia nesse dia em nada tinha que ver com a Covid-19. A escolha de alteração da cor surgiu como “uma tentativa de receber o Ano do Tigre e criar uma atmosfera tradicional festiva“, com a cor vermelha associada ao Ano Luar a imperar.

“É triste na verdade”, afirmou um utilizador da Weibo. “Antes o Ano Novo Lunar era sempre vermelho, mas depois da pandemia um código vermelho tem um significado diferente. Sinto que me esqueci do simbolismo original [do vermelho].”