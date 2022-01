Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Alguns habitantes da cidade chinesa de Xi’an, que está sob um confinamento apertado devido à pandemia de Covid-19 desde 23 de dezembro, estão a tentar trocar bens materiais por comida, por ser tão difícil obtê-la com as regras que impedem qualquer saída de casa.

A notícia é dada pela BBC, que cita publicações online onde residentes de Xi’an propõem as referidas trocas para obter bens alimentares. Nos primeiros dias do confinamento era permitido um habitante de cada casa sair para ir às compras, mas as regras foram entretanto revistas e neste momento só é possível sair para se ser testado à Covid-19 quando ordenado pelas autoridades. Estas estão a fazer distribuição de comida porta-a-porta, mas há quem se queixe de ainda não ter recebido nada ou de já estar quase a ficar sem comida outra vez.

Os posts vistos pela BBC no site Weibo mostram residentes de Xi’an a propor trocar cigarros por couve, detergente para a loiça por maçãs e pensos higiénicos por vegetais. Um habitante sugeriu mesmo oferecer uma consola Nintendo em troca de noodles instantâneos e pães.

“As pessoas estão a trocar coisas com os vizinhos do mesmo prédio porque já não têm comida suficiente”, confirmou um habitante à Radio Free Asia. Apesar da censura online, os posts continuam a circular: esta segunda-feira, a hashtag “Fazer compras em Xi’an é difícil” já tinha sido visualizada 380 milhões de vezes, segundo a CNN.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Outra publicação que se tornou viral foi a de um habitante a dizer que o pai teve um ataque cardíaco, mas não foi atendido no hospital devido à situação com a pandemia. A informação ainda não foi confirmada pelo hospital.

A cidade de Xi’an está a viver o maior confinamento aplicado na China desde o que foi imposto à cidade de Wuhan no início da pandemia. Ao todo, quase 13 milhões de pessoas estão impedidas de sair de casa. O número de casos positivos registados na cidade foi de 1.600 até ao momento e esteve a subir até ao passado domingo, altura em que se começou a registar uma descida no número de novos casos.

Esta terça-feira, a China colocou outra cidade em confinamento total. Apesar de terem sido detetados apenas três casos de doentes assintomáticos na cidade de Yuzhou, os 1,1 milhões de habitantes da cidade estão agora também proibidos de sair das suas casas.