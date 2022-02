Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tribunal de Almada condenou esta terça-feira a família Coxi e o agente da PSP Tiago Andrade a penas suspensas. O jornal Público avança que apenas a pena de seis meses por ofensas à integridade física qualificada contra um agente aplicada a Julieta Coxi foi substituída por uma multa de 900 euros.

Hortêncio Coxi foi condenado a dois anos e quatro meses e tem de pagar 1.500 euros de indemnização ao agente Tiago Andrade. Higina Coxi foi condenada a dois anos e dois meses e 650 euros de multa e Flávio Coxi a um ano e oito meses e 850 euros de multa.

Os acontecimentos julgados remontam a 20 de janeiro de 2019 no bairro da Jamaica, no café da “Berta”. O acórdão dá como provada a acusação de que se gerou uma confusão envolvendo Higina Coxi e uma testemunha, com “contenda física e a verbalização de palavras menos próprias entre ambas”, tendo sido chamada a polícia.

Para o tribunal de Almada ficou provado que Hortêncio Coxi atirou uma pedra ao agente da PSP e que Higina Coxi tentou impedir a detenção do irmão, Hortêncio, e atingiu um polícia. O acórdão prova ainda que Flávio resistiu à detenção e agrediu polícias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O tribunal deu ainda como provado que o agente Tiago Andrade agrediu Fernando Coxi com murros e pontapés por ofensas à integridade física enquanto estava no exercício de funções. O agente foi condenado a dois crimes de resistência e coação e quatro crimes de injúria agravada.

Os acontecimentos de janeiro de 2019 foram filmados e levaram a manifestações de centenas de pessoas. Os advogados da família vão recorrer da decisão do Tribunal de Almada.