Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez são um dos casais “sensação” do momento, até porque o documentário da Netflix acerca da companheira do craque português tem contribuído para alimentar a curiosidade em torno destes dois que, em Abril, vão voltar a ser pais… de gémeos, um menino e uma menina. Mas, por enquanto, há quatro filhos para transportar – Cristianinho, Eva, Mateo e Alana. Talvez tenha sido essa a razão que levou Georgina Rodriguez a oferecer a Ronaldo, como prenda de aniversário, um SUV com três filas de bancos, com lugar para sete. Mais uma novidade para a recheada garagem de CR7.

Depois de ter surpreendido o companheiro com um Brabus 800 Widestar, na celebração dos 35 anos do jogador português, agora ao serviço do Manchester United, desta vez Gio optou por um Cadillac Escalade, cuja versão de entrada arranca em cerca de 180 mil euros, segundo a imprensa britânica. Mas o mais provável é que a namorada de CR7 tenha optado por uma versão topo de gama e com extras.

No vídeo que Georgina publicou na sua conta de Instagram, as crianças, lá atrás, parecem ter apreciado a surpresa da mãe como prenda para o pai.

O Cadillac Escalade apresenta-se de série com tracção integral, jantes de 22 polegadas e sete lugares (oito opcionalmente, com alteração da segunda fila). Pode ser animado por um 3,0 litros turbodiesel de 280 cv, mas é altamente provável que Gio tenha preferido o V8 a gasolina de 6,2 litros com 426 cv e um binário de 623 Nm às 4100 rpm. Qualquer um dos motores está sempre acoplado a uma caixa automática de 10 velocidades (especificações aqui).