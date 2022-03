Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este é o Sonho Americano. Não a ideia de liberdade e de igualdade de oportunidades que abre portas a uma sociedade onde todos, à partida, têm hipótese de tentar ser bem-sucedidos e prosperar, que está plasmada na Declaração de Independência dos EUA, mas sim um carro. O maior carro do mundo, devidamente certificado pelo Guinness World Records. Chama-se American Dream e presta-se a realizar os mais variados sonhos, ao longo dos seus 30,54 metros de comprimento.

Alvo de um investimento de 250.000 dólares (227.000€, na cotação de hoje), valor que até parece pequeno face ao mastodôntico tamanho deste veículo, o American Dream passou por um restauro e uma ligeira operação de “esticanço” com o objectivo de renovar o recorde de maior carro do mundo, que já deteve com “apenas” 30,50 metros de comprimento. De recordar que esse título foi alcançado em 1986, pela mão do coleccionador e transformador de automóveis, Jay Ohrberg, criador do famoso KITT. Só que, depois da fama, veio o abandono e com ele a ferrugem, deixando partes da gigantesca limusina praticamente irrecuperáveis.

Mas a recuperação acabou por acontecer, graças a um homem que não abdicou do sonho de voltar a devolver ao American Dream o protagonismo que este gigante da estrada chegou a ter no grande ecrã. Foi um trabalho que consumiu três anos e que contou com o contributo de Michael Manning, proprietário do Autoseum, espaço no Condado de Nassau (Nova Iorque) que é simultaneamente uma escola técnica especializada na recuperação de automóveis e um museu que exibe alguns dos carros mais famosos do mundo, bem como criações exclusivas.

Manning tinha comprado o Caddy no eBay com o sonho de o devolver ao esplendor de outrora. Ainda tentou fazer uma recolha de fundos, com vista a viabilizar a intervenção, mas não conseguiu angariar o dinheiro necessário. Daí que tenha deixado o American Dream estacionado atrás de casa por “sete ou oito anos”, conforme relata o Guinness World Records. Nesse período, o estado do veículo acabou por se agravar ainda mais, o que levou Manning a voltar ao eBay, desta feita para tentar vender o “sonho” a quem tivesse interesse em voltar a fazer dele um chamariz.

O negócio acabou por se concretizar em 2019, quando o empresário Michael Dezer manifestou o seu interesse em trazer o American Dream de volta à vida, com o intuito de colocá-lo em exposição num parque temático. Manning foi chamado a colaborar no projecto de restauro e, juntamente com a sua equipa, teve um longo (literalmente) trabalho pela frente, validado este mês com a entrada para o Guinness World Records na qualidade de maior carro do mundo.

O resultado “enche o olho”, conforme pode constatar no vídeo abaixo, já que no American Dream tudo é superlativo. Há lugar para acomodar 75 ocupantes, que encontram a bordo uma série de luxos inimagináveis numa viatura convencional, como piscina, jacuzzi ou campo de minigolfe. Mas não é só isso. A estrutura foi reforçada com aço, de modo a poder ter um heliporto. Desde que o helicóptero não ultrapasse as 2,2 toneladas, o viajante pode aterrar no American Dream, dar umas tacadas no green ou um mergulho na piscina e, depois, refrescar-se no interior com uma bebida e assistir a um filme, bastando para tal escolher um dos vários frigoríficos e televisões que se encontram a bordo, para saciar o seu desejo de entretenimento sobre rodas. A propósito, são 26.

Com um par de V8 à frente e atrás, para que possa ser conduzido em qualquer uma das extremidades, o American Dream tem um tamanho equivalente ao de oito Peugeot 208 “colados”, ou superior ao de um camião como os que habitualmente vemos a fazer o transporte de vários automóveis (naturalmente, mais compactos do que este mastodonte). Daí que tenha sido construído em duas secções, unidas por uma dobradiça, para facilitar a vida ao condutor nas curvas mais apertadas… Mesmo assim, não deve ser fácil manobrar este monstruoso sonho, mas a ideia que presidiu à sua recuperação não passa sequer por colocá-lo na estrada.